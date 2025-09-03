Para este miércoles 3 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con huellones y barro. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro. Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Zona de baches.

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquina descalzada

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha. Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos. Puesto fijo Mata Grande Km. 2215, 14 Zona WI FI. Personal vial realizando trabajos en banquinas, por favor disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los agentes apostados en el lugar.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por agua nieve. Baches. Banquinas inestables. Animales sueltos.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por riego de liquido antihielo. Animales sueltos. Banquina inestable.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por nevizca y viento fuerte. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable. Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable. Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable normal. Precaución por animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con barro y escarcha. Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha y barro . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha. Personal vial realiza distribución de sal . Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución nieve leve sobre calzada

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. LA SIBERIA-Ea.LA LUCIA:TRANSITABLE CON PRECAUCION SECT.CON BARRO SOLO 4X4 MAQUINAS TRABAJANDO

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha .

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por nieve, equipos y personal vial realizando tareas de despeje en la calzada . Zona de baches y animales sueltos.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por nieve equipos y personal vial realizando tareas de despeje en la calzada . Zona de baches y animales sueltos.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por nieve equipos y personal vial realizando tareas de despeje en la calzada . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por nieve equipos y personal vial realizando tareas de despeje en la calzada . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .