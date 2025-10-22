Para este miércoles 22 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por animales sueltos. Personal vial realizando tareas de limpieza a la vera de la ruta.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Ripio en buenas condiciones. Animales sueltos.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: transitable con precaución. Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con baches

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con banquinas descalzadas.

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches, deformaciones, animales sueltos.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por personal realizando bacheo de 08:00 a 16:00 hs. Respetar las indicaciones del personal presente. Animales sueltos.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con baches. Sectores con calzada deformada.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Trabajos de perfilado de banquinas.

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitar con precaución. Baches en zona de puentes sobre el Río Coyle.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitar con precaución. Animales sueltos.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por trabajos de perfilado de banquinas. Respetar las indicaciones del personal presente.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, zona de animales sueltos. Tareas de perfilado de banquinas entre El Turbio - Cancha Carrera y bacheo entre Cancha Carrera y Fuentes del Coyle.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Trabajos de perfilado de banquinas.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Viento.

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches . Animales sueltos. Banquina descalzada. Viento

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas descalzadas. Sectores con baches. Viento

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precacución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas inestables.