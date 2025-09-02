Estado de las rutas de Santa Cruz del martes 2 de septiembre
Para este martes 2 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.
Ruta 281
La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.
Ruta 288
La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches.
En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.
Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con huellones y barro. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.
Ruta 293
La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro. Animales sueltos.
Ruta 3
La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Zona de baches.
En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquina descalzada
Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha. Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos.
En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos. Puesto fijo Mata Grande Km. 2215, 14 Zona WI FI. Personal vial realizando trabajos en banquinas, por favor disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los agentes apostados en el lugar.
En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.��
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Baches. Banquinas inestables. Animales sueltos.
En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por riego de liquido antihielo. Animales sueltos. Banquina inestable.
En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, personal de vial realizando trabajos en el puente sobre río Santa Cruz, circulación a media calzada de 10 a 14 hs. Animales sueltos. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi
En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable. Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.
En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable. Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.
En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Animales sueltos. Zona de baches . Banquina inestable.
En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.
Observaciones: Transitable normal. Precaución por animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.
Ruta 40
La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.
En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con barro y escarcha. Zona de animales sueltos.
Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha y barro . Zona de animales sueltos.
En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, nieve sobre la calzada . Zona de animales sueltos.
En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.
En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por agua nieve.
En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.
En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.
En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está RESTRINGIDA.
Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. LA SIBERIA-Ea.LA LUCIA:TRANSITABLE CON PRECAUCION SECT.CON BARRO SOLO 4X4 MAQUINAS TRABAJANDO
En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha .
En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha.
En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por agua nieve . Zona de baches y animales sueltos.
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por agua nieve . Zona de baches y animales sueltos.
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .
En el tramo perito moreno está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .