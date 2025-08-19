Para este martes 19 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquinas inestables.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha .Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha .Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Circulación restringida. Sólo habilitada para vehiculos 4 x 4 con extrema precaucion por huellones, barro y acumulación de agua. Visibilidad reducida por bancos de niebla.Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro . Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches. Visibilidad reducida por bancos de niebla.

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha y calzada húmeda. Banquinas descalzadas e inestables. Visibilidad reducida por neblina

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución, sectores con escarcha y calzada húmeda. Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos. Banquinas inestables . Visibilidad reducida por bancos de niebla.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Deformaciones y sectores con baches. Zona de animales sueltos. Visibilidad reducida por neblina .Puesto fijo Mata Grande Km. 2215, 14 Zona WI FI.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha,animales sueltos. Baches. Banquinas inestables .

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha, animales sueltos. Banquinas muy inestables.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Animales sueltos. Banquinas inestables. Visibilidad reducida por bancos de niebla. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Banquinas inestables. Animales sueltos. Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Banquinas inestables. Animales sueltos. Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución calzada húmeda . Banquinas inestables. Animales sueltos. Puesto invernal SOS en Km 2560. Zona Wi Fi.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución calzada húmeda . Visibilidad reducida por niebla. Banquinas inestables. Animales sueltos. Baches.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con barro y escarcha . Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha y barro . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está RESTRINGIDA.

Observaciones: Circulación habilitada solo para vehiculos 4 X 4

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha . Zona de animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha. Zona de animales sueltos. Sectores de baches.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución , escarcha matinal. Sectores de animales sueltos. Zona de baches. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por efecto líquido antihielo. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por efecto líquido antihielo. Zona de baches y animales sueltos.