Para este martes 14 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución por animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está HABILITADA
Observaciones: Transitable con preacución animales sueltos.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia y aguanieve. Escarcha. Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con baches

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con banquinas descalzadas.

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches, deformaciones, animales sueltos.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución, personal vial realiza tareas de bacheo entre las 08:00 y 16:00 hs . Reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar. Animales sueltos.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con baches. Sectores con calzada deformada.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Personal vial realiza tareas de perfilado en banquina, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA
Observaciones: Transitar con precaución por perfilado de banquinas en progresiva 2647, colocación de cestos de basura y recolección de basura en todo el tramo. Baches en zona de puentes sobre el Río Coyle.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA
Observaciones: Transitar con precaución por perfilado de banquinas en progresiva 2647, colocación de cestos de basura y recolección de basura en todo el tramo. Animales sueltos.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Animales sueltos.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos. Vientos fuertes

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y calzada húmeda. Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA
Observaciones: Bella Vista - Turbio Viejo precaución sectores con barro. Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia. Sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches . Animales sueltos. Banquina descalzada.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas descalzadas. Sectores con baches.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo  está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo  está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precacución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo  está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo perito moreno está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos. Banquinas inestables. Personal vial realizando perfilado de banqinas.

