Para este martes 14 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con preacución animales sueltos.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia y aguanieve. Escarcha. Animales sueltos.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con baches

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con banquinas descalzadas.

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches, deformaciones, animales sueltos.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, personal vial realiza tareas de bacheo entre las 08:00 y 16:00 hs . Reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar. Animales sueltos.

Quién es Francisco Barrios Vlk, el comodorense que quedó entre los 7 mejores del mundo en el Mr. Olympia

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con baches. Sectores con calzada deformada.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Personal vial realiza tareas de perfilado en banquina, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitar con precaución por perfilado de banquinas en progresiva 2647, colocación de cestos de basura y recolección de basura en todo el tramo. Baches en zona de puentes sobre el Río Coyle.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitar con precaución por perfilado de banquinas en progresiva 2647, colocación de cestos de basura y recolección de basura en todo el tramo. Animales sueltos.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Animales sueltos.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos. Vientos fuertes

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y calzada húmeda. Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Bella Vista - Turbio Viejo precaución sectores con barro. Zona de animales sueltos.

Dolor y conmoción en Comodoro: murió Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia. Sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos.

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches . Animales sueltos. Banquina descalzada.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas descalzadas. Sectores con baches.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precacución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.