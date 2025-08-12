Para este martes 12 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquinas inestables.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha .Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha .Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.

Estado de las rutas de Chubut del domingo 23 de junio

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Circulación restringida. Sólo habilitada para vehiculos 4 x 4 con extrema precaucion por huellones, nieve y barro. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro . Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Zona de baches.

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda. Banquinas descalzadas e inestables.

Estado de las rutas de Santa Cruz del viernes 1 de agosto

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución, sectores con escarcha. Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos. Banquinas inestables

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Deformaciones y sectores con baches. Zona de animales sueltos. Puesto fijo Mata Grande Km. 2215, 14 Zona WI FI.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución,animales sueltos. Baches. Banquinas inestables .

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por animales sueltos. Banquinas muy inestables .

Estado de las rutas de Chubut del viernes 21 de junio

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Animales sueltos. Banquinas inestables. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda. Sectores con llovizna. Banquinas inestables. Zona de baches. Animales sueltos. Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda. Sectores con llovizna. Banquinas inestables. Zona de baches. Animales sueltos.Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

Estado de las rutas de Santa Cruz del jueves 20 de junio

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.��

Observaciones: Transitable, calzada humeda . Banquinas inestables. Animales sueltos. Puesto invernal SOS en Km 2560. Zona Wi Fi.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda, sectores con viento. Banquinas inestables. Animales sueltos. Baches.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con barro y escarcha . Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro . Zona de animales sueltos.

Estado de las rutas de Neuquén del viernes 1 de noviembre

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha . Zona de animales sueltos. Tareas preventivas, distribución de liquido antihielo.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , nevando.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha

Estado de las rutas de Santa Cruz del jueves 10 de julio

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está CORTE TOTAL.

Observaciones: Circulación restringida para todo tipo de vehiculos, hasa nuevo aviso. Acumulación de agua y barro por deshielo

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución, escarcha matinal. Zona de animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución, escarcha matinal. Zona de animales sueltos. Sectores de baches.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , escarcha matinal. Sectores de animales sueltos. Zona de baches. Banquinas inestables.

Estado de las rutas de Santa Cruz del martes 31 de diciembre

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal . Zona de baches y animales sueltos.