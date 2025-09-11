Para este jueves 11 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, zona de animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con desvíos y baches. Animales sueltos.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con desvíos y baches. Animales sueltos. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con huellones y barro. Maquinas trabajando. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha matinal. Zona de animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches. Máquinas trabajan en banquinas.

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con banquina descalzada.

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches, deformaciones. Animales sueltos.

Compras en Temu y Shein desde Argentina: la nueva regulación aduanera de ARCA en septiembre de 2025

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución equipos viales realizando trabajos de perfilado en banquina y bacheo. Animales sueltos. Sectores con baches.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Sectores con baches. Banquina inestable.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, visibilidad reducida por neblina. Banquinas inestables.Animales sueltos. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Zona de baches . Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Zona de baches . Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Zona de baches .

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución,escarcha matinal . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de animales sueltos. Personal y equipos viales realizan tareas de perfilado en banquina.

Los supermercados argentinos se quedarían sin varias marcas de queso por la crisis de cuatro empresas

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución máquinas realizan trabajos de perfilado. . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución,escarcha matinal . Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, animales sueltos.

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, animales sueltos.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, animales sueltos.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución .Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

Un gremio acordó un aumento de sueldo superior a $1.800.000 para todos sus afiliados en Argentina

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .