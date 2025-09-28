Para este domingo 28 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, zona de animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con desvíos y baches. Animales sueltos. Maquinas trabajando en limpieza de cunetas en zona de derrumbe

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con desvíos y baches. Animales sueltos. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi. Maquinas trabajando en limpieza de cunetas en zona de derrumbe

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con huellones. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha matinal. Zona de animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con baches

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución banquinas descalzadas.

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Sectores con baches, deformaciones. Animales sueltos. Equipos viales realizan tareas de bacheo en zona de Tres Cerros.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Sectores con baches.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Sectores con baches. Sectores con calzada deformada

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Zona de baches. Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Zona de baches . Puesto Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución,escarcha matinal . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha matinal . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución,escarcha matinal . Zona de animales sueltos. Tramo El Turbio - Cancha Carrera circular con precaución por tareas de bacheo.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Personal vial realiza tareas de perfilado de banquina en tramo La Leona - Tres Lagos.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zonas con baches. Animales sueltos. Personal vial realiza tareas de bacheo, disminuir la velocidad.

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas descalzadas.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables . Personal del 23° Distrito realiza tareas de señalización

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución . Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .