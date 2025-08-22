Para este viernes 22 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca. Fuertes ráfagas de viento.

En tanto, en el tramo arroyito - zapala está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Fuertes ráfagas de viento. Zona con animales sueltos.

Ruta 231

La ruta 231 en el tramo empalme r.n. 40 - aduana está HABILITADA
Observaciones: Transitable con máxima precaución. Calzada con acumulación de hielo y nieve. Nevando. Baja adherencia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Ruta 237

La ruta 237 en el tramo empalme r.n 22 (arroyito) - piedra del aguila está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada humeda. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

En tanto, en el tramo piedra del aguila - arroyo limay chico (km. 1563) está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaucion. Sectores con lluvia. Posible formacion de hielo en sectores. Calzada humeda. Zona con animales sueltos. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Por otra parte, en el tramo arroyo limay chico (km.1563) - empalme r.n. 40 está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con lluvia. Calzada húmeda y posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Precaución zonas de derrumbe. Equipos operando.

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

Ruta 242

La ruta 242 en el tramo las lajas - aduana está HABILITADA
Observaciones: Transitable con extrema precaución. Calzada con hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo empalme r.n 231 - lago villarino está HABILITADA
Observaciones: Transitable con máxima precaución. Calzada con acumulación de hielo y nieve. Nevando. Baja adherencia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En tanto, en el tramo lago villarino- san martín de los andes está HABILITADA
Observaciones: Transitable con extrema precaución. Calzada con acumulación de hielo y nieve. Nevando. Baja adherencia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

Por otra parte, en el tramo san martín de los andes - empalme r.n. n°234 (rinconada) está HABILITADA
Observaciones: Transitable con extrema precaución. Calzada con hielo en sectores. Baja adherencia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo empalme r.n. n°234 (rinconada) - catan lil está HABILITADA
Observaciones: Transitable con extrema precaución. Calzada con hielo en sectores. Baja adherencia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Posibles derrumbe de rocas en Cuesta de la Rinconada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo catan lil - zapala está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Fuertes ráfagas de viento. Zona con animales sueltos.

El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados evalúa la denuncia de Cristóbal López contra su exdefensor en Comodoro

En el tramo zapala - las lajas está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Fuertes ráfagas de viento. Zona con animales sueltos.

Ruta Vº RN 22

La ruta Vº RN 22 en el tramo límite c/río negro - vinculación autovía norte está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca. Fuertes ráfagas de viento.

En tanto, en el tramo vinculación autovía norte - empalme rn 22 está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca. Fuertes ráfagas de viento.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer