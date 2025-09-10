Para este miércoles 10 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

En tanto, en el tramo arroyito - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Zona con animales sueltos.

Ruta 231

La ruta 231 en el tramo empalme r.n. 40 - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria

Ruta 242

La ruta 242 en el tramo las lajas - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución. Calzada húmeda, sectores con hielo . Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está CORTE TOTAL.

Observaciones: Intransitable, nuevo reporte 10:00 hs. Calzada con acumulación hielo y nieve. Viento blanco. Nevando. Equipos operando.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo empalme r.n 231 - lago villarino está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Pronóstico de aguanieve en cotas altas. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria

En tanto, en el tramo lago villarino- san martín de los andes está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia /aguanieve. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Por otra parte, en el tramo san martín de los andes - empalme r.n. n°234 (rinconada) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo empalme r.n. n°234 (rinconada) - catan lil está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Posibles derrumbe de rocas en Cuesta de la Rinconada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo catan lil - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Zona con animales sueltos.

En el tramo zapala - las lajas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Zona con animales sueltos.

En el tramo las lajas - chos malal está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada. Zona con animales sueltos.

En el tramo chos malal - límite c/ mendoza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada. Zona con animales sueltos.

Ruta Vº RN 22

La ruta Vº RN 22 en el tramo límite c/río negro - vinculación autovía norte está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.