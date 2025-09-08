Para este lunes 8 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer