Estado de las rutas de Neuquén del jueves 4 de septiembre
Para este jueves 4 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.
Ruta 22
La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
OFICIALIZADO
Cerrarán todos los supermercados e hipermercados argentinos por un día en septiembre de 2025
En las últimas horas se conoció que los principales establecimientos del país cerrarán sus puertas
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025
Las trabajadoras del servicio doméstico tendrán un incremento de sueldo en el noveno mes del año. Conoce en detalle las escalas vigentes y el “plus” de la Patagonia.
No disponible sin conexión
De qué se trata
Mercado Pago lanzó una función que permite pagar sin saldo disponible: cómo funciona y quiénes pueden utilizarla
La billetera digital incorporó una nueva opción y los usuarios destacaron su implementación.
No disponible sin conexión