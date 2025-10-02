Para este jueves 2 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

En tanto, en el tramo arroyito - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta 231

La ruta 231 en el tramo empalme r.n. 40 - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvias. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo en sectores. Pronóstico de bajas temperaturas. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Ruta 234

La ruta 234 en el tramo empalme r.n 40 (rinconada) - empalme r.n 237 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta 237

La ruta 237 en el tramo empalme r.n 22 (arroyito) - piedra del aguila está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En tanto, en el tramo piedra del aguila - arroyo limay chico (km. 1563) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada despejada. Zona con animales sueltos. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550.

Por otra parte, en el tramo arroyo limay chico (km.1563) - empalme r.n. 40 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Zona con animales sueltos. Precaución en sectores con posibles derrumbes. Equipos operando.

Ruta 242

La ruta 242 en el tramo las lajas - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución a partir de las 9:00 hs debido a un siniestro vial. Calzada con hielo en sectores. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo límite con río negro - empalme r.n. n°231 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Posible caída de piedras en el km 2.095. Zona con animales sueltos. Equipos operando.

En tanto, en el tramo empalme r.n 231 - lago villarino está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Por otra parte, en el tramo lago villarino- san martín de los andes está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvias. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En el tramo san martín de los andes - empalme r.n. n°234 (rinconada) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo empalme r.n. n°234 (rinconada) - catan lil está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Posibles derrumbe de rocas en Cuesta de la Rinconada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo catan lil - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo zapala - las lajas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo las lajas - chos malal está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo chos malal - límite c/ mendoza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta Vº RN 22

La ruta Vº RN 22 en el tramo límite c/río negro - vinculación autovía norte está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.