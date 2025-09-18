Para este jueves 18 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

En tanto, en el tramo arroyito - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta 231

La ruta 231 en el tramo empalme r.n. 40 - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Pronóstico de nevadas en cotas altas. Posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Ruta 234

La ruta 234 en el tramo empalme r.n 40 (rinconada) - empalme r.n 237 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Ruta 237

La ruta 237 en el tramo empalme r.n 22 (arroyito) - piedra del aguila está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada humeda. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

En tanto, en el tramo piedra del aguila - arroyo limay chico (km. 1563) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada húmeda y posible formación de hielo en sectores.Zona con animales sueltos. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Ruta 242

La ruta 242 en el tramo las lajas - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada humeda . Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada con hielo en sectores. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo límite con río negro - empalme r.n. n°231 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con lluvia. Calzada húmeda y posible formación de hielo por sectores. Posible caída de piedras en el km 2.095. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

En tanto, en el tramo empalme r.n 231 - lago villarino está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Por otra parte, en el tramo lago villarino- san martín de los andes está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvia. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En el tramo san martín de los andes - empalme r.n. n°234 (rinconada) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada humeda. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

En el tramo empalme r.n. n°234 (rinconada) - catan lil está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Posibles derrumbe de rocas en Cuesta de la Rinconada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo catan lil - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo zapala - las lajas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo las lajas - chos malal está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Zona con animales sueltos.

Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos

En el tramo chos malal - límite c/ mendoza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Zona con animales sueltos.

Ruta Vº RN 22

La ruta Vº RN 22 en el tramo límite c/río negro - vinculación autovía norte está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.