Estado de las rutas de Neuquén del domingo 7 de septiembre
Para este domingo 7 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.
Ruta 22
La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.
