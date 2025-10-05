Para este domingo 5 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

En tanto, en el tramo arroyito - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta 231

La ruta 231 en el tramo empalme r.n. 40 - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvias. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Ruta 234

La ruta 234 en el tramo empalme r.n 40 (rinconada) - empalme r.n 237 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta 237

La ruta 237 en el tramo empalme r.n 22 (arroyito) - piedra del aguila está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En tanto, en el tramo piedra del aguila - arroyo limay chico (km. 1563) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaucion. Calzada despejada. Zona con animales sueltos. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550.

Por otra parte, en el tramo arroyo limay chico (km.1563) - empalme r.n. 40 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Zona con animales sueltos. Precaución en sectores con posibles derrumbes. Equipos operando.

Ruta 242

La ruta 242 en el tramo las lajas - aduana está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

En tanto, en el tramo aduana - límite con Chile está CORTE TOTAL.

Observaciones: Intransitable, nuevo reporte 9:00 hs, debido a condiciones climáticas adversas. Calzada mojada con hielo en sectores. Visibilidad reducida por neblina. Viento

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo límite con río negro - empalme r.n. n°231 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada normal. Posible caída de piedras en el km 2.095. Zona con animales sueltos. Equipos operando.

En tanto, en el tramo empalme r.n 231 - lago villarino está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

Por otra parte, en el tramo lago villarino- san martín de los andes está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada mojada por lluvias. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria.

En el tramo san martín de los andes - empalme r.n. n°234 (rinconada) está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo empalme r.n. n°234 (rinconada) - catan lil está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Posible formación de hielo por sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Posibles derrumbe de rocas en Cuesta de la Rinconada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

En el tramo catan lil - zapala está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo zapala - las lajas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo las lajas - chos malal está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

En el tramo chos malal - límite c/ mendoza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Calzada despejada. Zona con animales sueltos.

Ruta Vº RN 22

La ruta Vº RN 22 en el tramo límite c/río negro - vinculación autovía norte está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.