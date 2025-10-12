Para este domingo 12 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.

Ruta 22

La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.

