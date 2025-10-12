Estado de las rutas de Neuquén del domingo 12 de octubre
Para este domingo 12 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Neuquén.
Ruta 22
La ruta 22 en el tramo plottier - arroyito está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Tránsito intenso. Calzada seca.
