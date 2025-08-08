Estado de las rutas de Chubut del viernes 8 de agosto
Para este viernes 8 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Chubut.
Ruta 259
La ruta 259 en el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / empalme RN N° 40 - Esquel está HABILITADA.
Observaciones: Calzada normal, húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Heladas. Transitar con precaución.
En tanto, en el tramo Esquel - Trevelin está HABILITADA.
Observaciones: Calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas, con barro. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento leve. Bancos de niebla, visibilidad reducida en sectores. Heladas. Transitar con precaución.
Por otra parte, en el tramo Trevelin - límite con Chile está HABILITADA.
Observaciones: Calzada húmeda, con barro en sectores. Banquinas húmedas, con barro. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Neblina. Transitar con precaución.
Ruta 3
La ruta 3 en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / aº verde - Puerto Madryn está HABILITADA.
Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal, húmedas en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.
En tanto, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Puerto Madryn - Trelew está HABILITADA.
Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas. Desvío por obras habilitado en calzada sentido norte a sur (del km 1410 al 1424). Respetar señalamiento. Animales sueltos. Equipos viales trabajando. Viento. Heladas. Transitar con precaución.
Por otra parte, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Trelew - Garayalde está HABILITADA.
Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas húmedas, con barro. Viento. Heladas. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo. Transitar con precaución.
En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Garayalde - Comodoro Rivadavia está HABILITADA.
Observaciones: Calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas inestables, con barro. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento. Heladas. Transitar con precaución.
En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Comodoro Rivadavia - límite Santa Cruz está HABILITADA.
Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas húmedas. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Desvío por obras en Ramón Santos. Viento. Transitar con precaución.