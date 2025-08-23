Para este sábado 23 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Chubut.

Ruta 25

La ruta 25 en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Rawson - Las Plumas está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal, húmedas en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento moderado. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Las Plumas - Los Altares está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas húmeda. Desvíos de ripio en los km 258-260 y 284-285 (Circular a baja velocidad en los desvíos). Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Animales sueltos. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Los Altares - paso de indios está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Calzada con baches en sectores. Banquinas húmedas. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Sectores con baches abiertos. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

En el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / paso de indios - Tecka está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda en sectores. Banquinas inestables, con barro. Equipos de Vialidad Nacional trabajando en bacheo. Sectores de calzada con baches abiertos entre los km 390 al 420 (transitar este sector con extrema precaución y a baja velocidad). Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

Ruta 26

La ruta 26 en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Sarmiento - Comodoro Rivadavia está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / empalme RN N° 40 - Sarmiento está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, con sal en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / aº verde - Puerto Madryn está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento moderado. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Puerto Madryn - Trelew está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal. Desvío por obras habilitado en calzada sentido norte a sur (del km 1410 al 1424). Respetar señalamiento. Animales sueltos. Equipos viales trabajando. Viento moderado. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Trelew - Garayalde está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda, deformada en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Viento moderado a fuerte. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo. Transitar con precaución.

En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Garayalde - Comodoro Rivadavia está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda, deformada con baches en sectores. Banquinas inestables, con barro y agua en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Comodoro Rivadavia - límite Santa Cruz está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal, húmedas en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Desvío por obras en Ramón Santos. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo acceso Río Mayo - límite con Santa Cruz / Río Mayo - límite Santa Cruz está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores; calzada con baches y deformaciones en tramos. Banquinas inestables con barro. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Animales sueltos. Viento moderado a fuerte. Transitar con extrema precaución por baches y deformaciones de calzada.

En tanto, en el tramo acceso Río Mayo - límite con Santa Cruz / empalme RN N° 26 - Río Mayo está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda con sal en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Gobernador Costa - empalme RN N° 26 está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas húmedas en sectores. Entre Facundo-Tamariscos sectores con baches y deformaciones de calzada. Extrema precaución en ese tramo. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Desvío de ripio intransitable entre Facundo y Tamariscos. Los desvíos no están habilitados para transitar. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

En el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Tecka - Gobernador Costa está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas inestables, con barro en sectores. Deformaciones y baches en sectores de La Paulina. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento moderado a fuerte. Transitar con precaución.

