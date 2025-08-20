Para este miércoles 20 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Chubut.

Ruta 259

La ruta 259 en el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / empalme RN N° 40 - Esquel está HABILITADA
Observaciones: Calzada húmeda. Banquinas húmedas. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Esquel - Trevelin está HABILITADA
Observaciones: Calzada húmeda. Banquinas húmedas. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Trevelin - límite con Chile está HABILITADA
Observaciones: Calzada húmeda, con barro en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando en mantenimiento de calzada. Viento. Lloviznas. Transitar con precaución.

Ruta 260

La ruta 260 en el tramo alte con Chile / empalme RN N° 40 - límite con Chile está HABILITADA
Observaciones: Calzada de ripio húmeda. Banquinas inestables, con barro. Sectores en obra entre los km 59 y 82. Animales sueltos. Viento. Transitar con extrema precaución entre Lago Blanco y Paso Huemules, por deformaciones de calzada y barro en varios sectores. Respetar señalamiento existente. Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando en mantenimiento de calzada. Transitar con precaución.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / empalme RN N° 259 - Tecka está HABILITADA
Observaciones: Calzada húmeda con sal en sectores. Banquinas inestables, con barro en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento. Lloviznas. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / acceso Cholila - empalme RN N° 259 está HABILITADA
Observaciones: Calzada normal, húmeda con sal en sectores. Banquinas inestables en sectores. Animales sueltos. Sectores con deformaciones y baches entre Leleque y arroyo Madera. Equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal. Viento. Lloviznas aisladas. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / El Bolsón - acceso Cholila está HABILITADA
Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas normal, húmedas en sectores. Animales sueltos. Sectores con deformaciones. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con extrema precaución en el km 1882, por roca de gran tamaño sobre la banquina en sentido norte-sur. El tramo está señalizado. Respetar señalamiento.

