Para este martes 16 de septiembre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Chubut.

Ruta 1S40

La ruta 1S40 en el tramo a El Maitén - límite con Río Negro / El Maitén - límite con Río Negro está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución

En tanto, en el tramo a El Maitén - límite con Río Negro / empalme RP N° 70 - El Maitén está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal, húmedas en sectores. Animales sueltos. Viento. Transitar con precaución

Por otra parte, en el tramo a El Maitén - límite con Río Negro / empalme RN N° 40 - empalme RP N° 70 está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución

Ruta 25

La ruta 25 en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Rawson - Las Plumas está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Las Plumas - Los Altares está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal. Desvíos de ripio en los km 258-260 y 284-285 (Circular a baja velocidad en los desvíos). Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Animales sueltos. Viento. Camión detenido en el desvío en zona de Cañadón Carbón (km 258-260). Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / Los Altares - paso de indios está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Calzada con baches y deformaciones en sectores. Banquinas normal. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Sectores con baches abiertos. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento. Transitar con precaución.

En el tramo Rawson - Trelew - Los Altares - Tecka - Esquel / paso de indios - Tecka está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Sectores de calzada con baches abiertos entre los km 390 al 420 (transitar este sector con extrema precaución y a baja velocidad). Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento. Lloviznas aisladas. Transitar con precaución.

Ruta 259

La ruta 259 en el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / empalme RN N° 40 - Esquel está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda, mojada por lluvia. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Neblina. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Esquel - Trevelin está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda, mojada por lluvia. Banquinas inestables, con barro en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviendo. Neblina. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Trevelin - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda, con barro en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando en mantenimiento de calzada. Viento. Lloviznas. Bancos de niebla en sectores. Transitar con precaución.

Ruta 26

La ruta 26 en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Sarmiento - Comodoro Rivadavia está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas en sectores. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / empalme RN N° 40 - Sarmiento está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

Ruta 260

La ruta 260 en el tramo alte con Chile / empalme RN N° 40 - límite con Chile está HABILITADA.

Observaciones: Calzada de ripio normal, húmeda en sectores. Banquinas húmedas en tramos. Sectores en obra entre los km 59 y 82. Animales sueltos. Viento. Transitar con extrema precaución entre Lago Blanco y Paso Huemules, por deformaciones de calzada en varios sectores. Respetar señalamiento existente. Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando en mantenimiento de calzada. Transitar con precaución.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / aº verde - Puerto Madryn está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

En tanto, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Puerto Madryn - Trelew está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal. Desvío por obras habilitado en calzada sentido norte a sur (del km 1410 al 1424). Respetar señalamiento. Animales sueltos. Equipos viales trabajando. Viento. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Trelew - Garayalde está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, deformada en sectores. Banquinas normal. Viento. Equipos de Vialidad Nacional trabajando en mantenimiento de banquinas a la altura del km 1471. Respetar señalamiento. Transitar con precaución.

En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Garayalde - Comodoro Rivadavia está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, húmeda en sectores. Calzada deformada y con baches en sectores. Banquinas inestables, húmedas en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

En el tramo límite Río Negro-Trelew-Comodoro Rivadavia-límite Santa Cruz. / Comodoro Rivadavia - límite Santa Cruz está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Desvío por obras en Ramón Santos. Viento. Transitar con precaución.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo acceso Río Mayo - límite con Santa Cruz / Río Mayo - límite Santa Cruz está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal, con sal en sectores; calzada con baches y deformaciones en tramos. Banquinas inestables. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Animales sueltos. Viento. Transitar con extrema precaución por baches y deformaciones de calzada.

En tanto, en el tramo acceso Río Mayo - límite con Santa Cruz / empalme RN N° 26 - Río Mayo está HABILITADA.

Observaciones: Calzada normal. Banquinas normal, húmedas en sectores. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Transitar con precaución.

Por otra parte, en el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Gobernador Costa - empalme RN N° 26 está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda en sectores. Banquinas húmedas. Entre Facundo-Tamariscos sectores con baches y deformaciones de calzada. Extrema precaución en ese tramo. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Desvío de ripio intransitable entre Facundo y Tamariscos. Los desvíos no están habilitados para transitar. Respetar señalamiento. Animales sueltos. Viento. Lloviznas. Transitar con precaución.

En el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / Tecka - Gobernador Costa está HABILITADA.

Observaciones: Calzada mojada por lluvia, deformada en sectores. Banquinas inestables en sectores. Deformaciones y baches en sectores de La Paulina. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Neblina. Agua nieve en sectores. Transitar con precaución.

En el tramo Esquel - Tecka - Sarmiento - Comodoro Rivadavia / empalme RN N° 259 - Tecka está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda. Banquinas húmedas, con barro. Animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Neblina. Transitar con precaución.

En el tramo San Carlos de Bariloche - Esquel / acceso Cholila - empalme RN N° 259 está HABILITADA.

Observaciones: Calzada húmeda, mojada por lluvia. Banquinas inestables, con barro en sectores. Animales sueltos. Sectores con deformaciones y baches entre Leleque y arroyo Madera. Equipos de Vialidad Nacional trabajando. Viento. Lloviznas. Neblina. Transitar con precaución.