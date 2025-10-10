Estacionar en la banquina, falta de licencia o seguro: cuándo te pueden llevar el auto al corralón municipal

El ordenamiento del tránsito y el cumplimiento de las normativas viales son un desafío constante en Comodoro Rivadavia. Las infracciones que pueden culminar con el secuestro de un vehículo son variadas y están claramente estipuladas en la legislación local. Para aclarar las dudas de los conductores, el director de Tránsito, Luis Mendoza, enumeró a ADNSUR las principales causas que facultan al personal a su cargo para proceder con la remisión de un automóvil al corralón municipal, una medida que busca garantizar la seguridad y la correcta circulación en la vía pública.

"Nosotros actuamos sobre la ordenanza 34/25 y los artículos que implican la remisión al corralón", señaló Mendoza. Entre las faltas más directas y frecuentes se encuentra la conducción sin la documentación obligatoria. "Una persona que no tiene licencia, inmediatamente se le puede secuestrar el auto", afirmó de manera contundente el funcionario. Lo mismo ocurre con la falta de la cédula de identificación del vehículo o el comprobante del seguro obligatorio.

El estacionamiento indebido también es uno de los motivos que más se repite en el día a día. Mendoza especificó que dejar el auto "estacionado sobre la banquina" es una de las causales de secuestro. A esta se suman otras situaciones que generan serios inconvenientes a terceros, como obstruir deliberadamente una rampa para personas con discapacidad, una entrada o salida de garaje, o detenerse en paradas exclusivas para transportes de emergencia como ambulancias.

"Todo vehículo que obstruye una entrada y salida, o una rampa para personas con capacidades diferentes, inclusive también donde hay carteles para transporte, son todos remisibles al corralón", explicó.

Ante la consulta sobre la frecuencia de denuncias por vehículos que bloquean garajes particulares, el director confirmó: "Sí, hay muchas y actuamos en consecuencia. Se labra el acta de infracción, esperamos un tiempo prudente para ver si podemos localizar al conductor y que pueda retirar ese vehículo y, por último, si tenemos que levantarlo, se va el vehículo al corralón".

Otras infracciones graves que también tienen como consecuencia la retención del rodado incluyen el exceso de velocidad y la falta de las chapas patentes reglamentarias.

"Si no tiene las dos chapas patentes también es irremisible al corralón", agregó Mendoza, subrayando la multiplicidad de faltas que pueden llevar a esta sanción.

Alcoholemia positiva y la opción del conductor alternativo

Uno de los puntos críticos en los controles de tránsito, especialmente durante los fines de semana, es la detección de conductores con alcoholemia positiva. En estos casos, si bien la infracción es grave, existe una alternativa para evitar que el vehículo sea trasladado. "También tiene esa opción de que venga una persona que esté con alcohol 0.0 y esté habilitada para conducir; se puede llevar el vehículo", aclaró Mendoza.

Esta misma posibilidad se ofrece cuando la falta es la no posesión de la licencia de conducir por parte de quien está al volante en ese momento. "Si por ahí da la casualidad que hay otra persona que tiene una licencia para conducir, también se puede hacer que siga conduciendo otra persona que esté habilitada. Se retira la licencia de aquella persona que está en infracción", manifestó el director. Esta medida permite que el vehículo continúe en circulación bajo la responsabilidad de un conductor habilitado, aunque no exime al infractor original de la multa correspondiente.

Paso a paso: ¿qué se necesita para retirar el auto del corralón?

Una vez que el vehículo fue remitido al corralón municipal, el propietario debe iniciar un trámite administrativo para poder recuperarlo. Este proceso implica regularizar la situación que originó la falta y abonar las multas y tasas correspondientes.

El primer paso para el infractor es dirigirse al Tribunal de Faltas que le corresponda según el acta de infracción labrada por el personal de Tránsito. En esta dependencia deberá presentar su descargo o bien aceptar la falta cometida. El juez a cargo determinará el monto final de la multa a pagar.

Para poder obtener la orden de liberación del vehículo, es indispensable presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular o de la persona autorizada a retirarlo.

Licencia de conducir vigente y correspondiente a la categoría del vehículo.

Cédula de Identificación del Automotor (conocida como cédula verde) o Cédula de Autorizado a Conducir (cédula azul).

Comprobante del seguro obligatorio con la póliza al día.

Además del pago de la multa por la infracción, el propietario deberá abonar dos aranceles adicionales: el costo del servicio de acarreo (la grúa que trasladó el vehículo) y la tasa de estadía en el corralón, que se calcula por día de permanencia. Una vez saldadas todas las deudas, el Tribunal de Faltas emitirá una orden de restitución. Con este documento en mano, el titular podrá finalmente presentarse en el corralón municipal para retirar su vehículo.

El conjunto de normativas vigentes establece un marco claro sobre las responsabilidades de los conductores y las consecuencias de no cumplirlas. La remisión de un vehículo al corralón municipal representa la sanción más severa para una serie de infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial o entorpecen la convivencia en el espacio público. Conocer tanto la reglamentación como el procedimiento para regularizar la situación es fundamental para evitar mayores inconvenientes y costos, reforzando la importancia de mantener la documentación al día y conducir de manera responsable.