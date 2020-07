COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario de Recaudación, Israel Coen, dijo ante la consulta de ADNSUR que en Comodoro Rivadavia no se aplican multas de forma automática, por el Sistema de Estacionamiento Medido, sino que el acta es labrada por inspectores del área de Fiscalización, quienes personalmente deben dejar dicho instrumento de papel sobre el parabrisas del vehículo.

Días atrás, el juez de Faltas Daniel Simunovic había expresado que la multa se activa automáticamente luego de que el sistema no recibe la activación del estacionamiento medido por parte del automovilista. Sin embargo, Coen aclaró que la multa no se aplica de forma automática, sino de manera personal.

“Los inspectores de Fiscalización reciben en su dispositivo la información de que un vehículo x, con tal patente , está estacionado en una determinada calle –explicó el funcionario-. Esta secuencia empieza cuando el controlador de esa zona toma los datos, con su celular, sobre la patente del vehículo: a partir de ahí hay 10 minutos para que el conductor active el SEM”.

¿Qué pasa si al transcurrir 10 minutos, los inspectores no reciben la señal de que ese vehículo activó el SEM? “El inspector de Fiscalización debe concurrir personalmente para labrar el acta”, explicó Coen, del modo tradicional en que se deja asentado por escrito la hora y el motivo de la infracción.

La función es ejercida desde el área de Fiscalización y no desde Tránsito, ya que los inspectores de ese sector no están afectados al control del sistema de estacionamiento.

Por otra parte, puede ocurrir que el conductor regrese a su vehículo y se retire del lugar antes de que el inspector llegue a labrar la multa. “Si se va antes, queda sin sanción, tenemos muchos casos donde los 10 minutos se cumplen y el el inspector concurre para hacer la multa, pero al llegar al lugar ya no está el vehículo. Puede ser que la persona haya hecho un trámite rápido y se fue, pero no hay una multa automática si no se le pudo labrar personalmente el acta”.

Coen aclaró, sin embargo, que puede haber casos en que alguien deja su vehículo y se le aplica la multa, pero al volver el acta no está en su parabrisas porque alguien la quitó (por una picardía de chicos, o por acción del viento, etc). Puede que automovilistas que se encontraron la infracción posterior se vincule con ese tipo de situaciones, pero no se trata de trata de una sanción remota o automática.

