En el marco del plan de ordenamiento vial impulsado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Parques y Paseos, se llevan adelante tareas de demarcación y señalización en el boulevard ubicado frente a la Escuela de Artes, en la zona aledaña al Hospital Regional y otros edificios públicos.

El Director General de Parques y Paseos, Gustavo Camino, supervisó los trabajos que consisten en la pintura con señalización amarilla de los cordones y la colocación de cartelería, con el objetivo de delimitar de forma clara los espacios permitidos y restringidos para estacionamiento.

“Esta medida busca prevenir infracciones y mejorar la seguridad vial, especialmente en sectores donde se registran muchas multas y quejas por estacionamiento indebido”, explicó Camino.

Asimismo, destacó que los trabajos se realizan en conjunto con las áreas de Obras Públicas y Serigrafía, en coordinación con el plan integral de mejoramiento del tránsito en zonas de alta concurrencia.

"Es importante facilitar la circulación y garantizar la seguridad, tanto de peatones como de conductores. Por eso también se intervendrá el estacionamiento ubicado en la parte trasera de la escuela, sobre la plaza, para establecer claramente cuáles son los espacios habilitados para estacionar”, agregó el funcionario.

Un cambio necesario

El operativo contempla también la organización del tránsito interno en la calle que rodea a la Escuela de Artes, donde las personas estacionaban en ambos lados de la calzada, generando un paso muy angosto y frecuentes daños a los vehículos.

“Se han recibido reclamos por espejos rotos y autos rayados. Era necesario intervenir y, con la demarcación y la señalización correspondiente, vamos a evitar esos inconvenientes además de dotar de mayor fluidez al tránsito"

En esta etapa, se trabaja aprovechando la ausencia de actividad escolar por el fin de semana, avanzando desde el sector del hospital hacia el boulevard que culmina en el semáforo donde se encuentra la escultura de Ricardo Alfonsín, un punto emblemático del barrio.

Este tipo de intervenciones también se han realizado en otras zonas cercanas a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, buscando evitar colapsos vehiculares, especialmente en horarios pico como la entrada y salida escolar.