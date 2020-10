COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - David Díaz es un joven de 22 años que se encuentra en Comodoro desde hace un año y medio y estaba por volver a su hogar, en San Juan, cuando comenzaron las restricciones por la pandemia del coronavirus, en marzo pasado, y quedó varado en la ciudad. Ahora, busca alguna "changa" para poder pagar el pasaje y volver con su madre a esa provincia.

"Hola. Buenos días y buenas noches, Gracias por detenerte a leer mi comunicado.

Tengo 22 años, llegué a esta hermosa ciudad hace un año y seis meses, quería conocer la Patagonia y toda la diversa Cultura que hay en ella", resumió el joven.

"Ya con secundario completo, Intenté conseguir un empleo, pero después de muchos intentos no pude conseguirlo, es difícil caer solo y sin respaldo. De todas formas, me he sentido muy agradecido de la experiencia que adquirí y los lugares que conocí. Ya a principio de año tenía los bolsos preparados para volver, cuando tristemente nos acechó la pandemia, desde entonces quedé varado y ha sido una lucha constante por subsistir y lo he logrado con lo poco que tenía, tengo a mi madre esperándome en la provincia de San Juan y ella me necesita", explicó en la publicación, compartida por Comodoro 24 este martes.

"Ahora que se abrieron las posibilidades, quiero regresar pero no dispongo de dinero para poder abonar mi pasaje. Por eso, me ofrezco para limpiar patios, cortar el pasto, pintar cercas, ayudante de albañil y ayudante de carga, limpieza y mantenimiento, respositor o para cualquier cosa que pueda servirles", escribió.

"Desde ya, muchas gracias por tu tiempo y ante cualquier dato, no dudes en comunicarte. Cualquier granito de arena me sirve, estoy por zona norte o centro", cerró David, quien finalmente agradeció a todos y pidió: "a cuidarse y a seguir con la lucha". Su teléfono, para quienes quieran ayudarlo, es el 2644768528.