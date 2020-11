COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes a las 18 horas habrá una nueva concentración en la Plaza Kompuchewe (Escuela 83) en defensa de los animales sin hogar. Agrupaciones y vecinos autoconvocados vuelven a exigir políticas públicas acordes para el control poblacional canino en Comodoro. "Queremos conocer el proyecto de cuidados responsables que se encuentra desde mayo en el Concejo Deliberante", manifiestan.

La superpoblación canina en la ciudad es una problemática de larga data que llevó a que más de 40 vecinales presentaran días atrás al Concejo Deliberante el proyecto de Emergencia Socio-Ambiental Sanitaria y Agroganadera "derivada del impacto de los perros sin control" en ámbitos urbanos y zona de chacras.

En ese marco, los ediles se comprometieron a avanzar en una ordenanza que contemplaría dispensarios para trasladar a los animales que sean encontrados sueltos en la calle.

No obstante, diferentes agrupaciones proteccionistas consideraron que "hacinar animales no es la solución" y que "los refugios no son la solución". Manifestaron además que "Comodoro exige una ordenanza que regule el cuidado responsable de los animales de compañía, garantizando el bienestar de los mismos".

Una de las promotoras de la convocatoria señaló que los refugios son "una falsa solución que se ha tratado de implementar alrededor del mundo desde hace mucho tiempo y siempre ha fracasado". Y agregó: "solo alimenta la irresponsabilidad de la gente y no la educación". Por eso, plantean que la solución debe venir acompañada de un "trabajo interdisciplinario del Estado, las organizaciones, las vecinales y de la comunidad en general".