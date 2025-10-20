Hay muchas maneras de celebrar el Día de la Madre, pero pocas tan originales como la que se vivió en el hospital Alvear de Comodoro Rivadavia. En la puerta del centro de salud, un grupo de familiares y amigos organizó una sorpresa para María Barría, una mujer de 59 años que permanece internada hace más de 100 días.

María es reconocida por su calidez, su sonrisa constante y por ser el alma de la panadería San Cayetano, ubicada en el barrio Ceferino, que fundó junto a su esposo, Benedicto Contreras, hace 24 años. Por eso, cuando se acercaba el Día de la Madre, su familia y sus compañeros de trabajo decidieron homenajearla de una forma diferente, llevándole un poco de alegría a su recuperación.

La idea nació de una colaboradora de la panadería, quien recordó que años atrás, para su cumpleaños número 50, a María le habían llevado mariachis y que esa vez había disfrutado cada minuto. “Ella siempre quedó fascinada, así que pensamos que no había mejor manera de verla sonreír que repitiendo esa sorpresa”, contaron sus allegados.

El plan se concretó este sábado, con la complicidad del personal del hospital, que autorizó el encuentro en el exterior para que María pudiera salir. Allí la esperaban más de 20 personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, acompañados por un grupo de mariachis que interpretó clásicos mexicanos, entre ellos El mariachi loco, su canción favorita.

Apenas sonaron las guitarras y trompetas, María se emocionó. Aplaudía, reía y hasta se animó a bailar mientras todos coreaban el tema. “Estaba feliz, no paraba de moverse. Fue un momento muy especial para todos”, contaron los presentes.

Entre abrazos, fotos y lágrimas, la tarde se convirtió en un recuerdo imborrable para quienes la acompañaron. “María es una luchadora, tiene una fuerza enorme. A pesar de todo, nunca pierde el buen humor ni las ganas de seguir adelante”, destacó una de las organizadoras de la sopresa, donde no faltaron los típicos somberos mexicanos.

Actualmente, la vecina atraviesa una complicación hepática y su familia espera la confirmación de una posible derivación a Buenos Aires para continuar con su tratamiento. Mientras tanto, quienes la conocen siguen acompañándola con oraciones, visitas y gestos de cariño, como el de este fin de semana que llenó de música el hospital.