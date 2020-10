COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Referentes de espacios deportivos y recreativos, gastronómicos, hoteleros y turísticos se concentraron este viernes a la mañana en la plaza de la Escuela 83 y marcharon por el centro de la ciudad hacia la Municipalidad, donde pidieron una nueva reunión con las autoridades. Exigen poder volver a trabajar bajo protocolo como lo venían haciendo.

El decreto firmado por el Gobierno Provincial y que ya rige en Comodoro y Rada Tilly, determina que los bares y restaurantes y de locales de venta de productos alimenticios elaborados podrán desarrollar su actividad sólo bajo modalidad take away y delivery de lunes a sábados hasta las 23 horas. Además, prohíbe el consumo en el interior de los locales. Por su parte, los espacios deportivos y recreativos como gimnasios, centros de musculación, joya, pilates, artes y ciencias orientales y demás disciplinas deben permanecer cerrados por otros 15 días más.

En este marco, este viernes por la mañana, los representantes de todos estos sectores se manifestaron por el centro de la ciudad en rechazo a estas nuevas restricciones y exigiendo poder volver a trabajar. Aseguran que la situación "no da para más" y que "necesitan pagar servicios y alquiler".

Diego Ostorero, representante de la escuela de Pakua (artes marciales) en Comodoro, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector. "En nuestro caso particular, somos un beneficio no una complicación porque hacer actividad física es un bien para la salud. Este encierro decretado no es favorable para nuestra salud física y mental y está comprobado en estudios psicológicos. No vemos que haya solución con estas medidas porque desde que cerramos la curva no aplacó", aseguró en diálogo con ADNSUR.

Además hizo hincapié en los protocolos que se venían implementando en los recintos, para los cuales "hemos trabajado e invertido dinero y así poder adaptarnos". En este sentido, pidió ser a la comunidad "ser más consientes, tomar las medidas de prevención, como el uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos e higiene en los espacios".

Respecto a las reuniones mantenidas con las autoridades municipales aclaró que "no hubo ningún tipo de acuerdo" porque "no se argumenta con pruebas que el contagio se dé en este tipo de espacios".

Y en relación al subsidio que anunció días atrás el intendente, Juan Pablo Luque, para ayudar económicamente a todos los sectores que deberán cerrar sus puertas, Ostorero cuestionó que "aún no nos llegó y si bien puede llegar a cubrir algún que otro gasto, como los servicios o alquiler, también debemos comer, mantener nuestras familias y pagar los alquileres de nuestras viviendas".

GASTRONÓMICOS

Por otra parte, el propietario de la cervecería Antares, Pablo Almandoz, señaló: "Lo que venimos reclamando desde el inicio de la pandemia es trabajar. No entendemos por qué nos cierran a nosotros, sin ningún tipo de explicación lógica. Los demás negocios están abiertos y no se redujo la circulación".

En contacto con ADNSUR indicó que "la situación crítica, necesitamos trabajar, abrir nuestros locales, no somos los transmisores del virus y tampoco hubo casos en los locales gastronómicos". El comerciante expresó la preocupación del sector por "mantener la fuente laboral. Es desesperante los que nos pasa".

HOTELEROS

La integrante de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Comodoro Rivadavia, Cristina Galand, manifestó que están solicitando una reunión con las autoridades de salud para conocer las razones de las nuevas medidas: “Estamos esperando que nos digan por qué la gente no puede ingresar a comer a un restaurante. Ex algo muy extraño”, dijo.

Y destacó que en los locales se cumplen los protocolos: "No hemos tenido contagios dentro de los restaurantes, no vemos que esto vaya a disminuir la circulación en la ciudad, nos gustaría tener una reunión con salud para que nos diga por qué la gente no pueden ingresar a nuestros locales y cómo esto va a colaborar con la crítica situación de la salud”.