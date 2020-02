Escuelas semiprivadas de Chubut no tienen fondos para pagar sueldos y peligra el comienzo de clases. Foto: Ilustrativa

TRELEW (ADNSUR) – Directivos y representantes legales de las escuelas públicas de gestión privada del Chubut, brindaron este lunes una conferencia de prensa donde explicaron que en los últimos meses no han percibido los aportes de Provincia. Señalaron que no se puede garantizar el comienzo del ciclo lectivo.

Esta mañana se llevó a cabo una asamblea de directivos y representantes legales, donde pusieron de manifiesto que no se encuentran en condiciones para hacer frente al comienzo de clases el próximo 26 de febrero. La dirigente de Sadop, Carolina Rubio, había adelantado que el ministro de Educación Andrés Meiszner, le reconoció que el Gobierno no tiene los fondos para cancelar las deudas con las escuelas de gestión privada, y esto podría complicar el inicio de las clases también en los privados.

Ante esta situación, directivos de 12 colegios de la provincia se reunieron este lunes en el Instituto María Auxiliadora de Trelew para definir acciones conjuntas. En conferencia de prensa, detallaron la complicada situación financiera en la que se encuentran por la falta de envío de fondos de Provincia para el pago de los haberes. Explicaron que el sistema se creó en 1992 y que el Estado realiza un aporte y el resto se solventa con las cuotas que abonan los padres de los alumnos.

“En la mayoría de los establecimientos de la provincia de este tipo pagamos los sueldos de diciembre y enero con fondos propios. La situación se agravó ya que los no podemos cobrar cuotas en enero y febrero –y del Estado – todavía no hemos recibido los sueldos de diciembre y enero”, señalaron.

Asimismo, aclararon que todos los sueldos del personal de planta se pagaron con recursos propios, a los que se le sumó el personal que el Estado debe sostener: “Queramos o no, es muy difícil que comiencen las clases”, reconocieron.

Hasta el año pasado, los docentes no se sumaban a los paros porque los colegios estaban pagando los sueldos, “ahora la realidad es que para comenzar el ciclo lectivo no estamos pudiendo pagar los sueldos. Los fondos propios los fuimos consumiendo con los sueldos de los docentes y ahora llegamos a una instancia en la que no podemos ni mantener los edificios ni pagar los sueldos”, se insistió.

Por último, indicaron que “somos escuelas públicas de gestión privadas, no recibimos subsidios. Somos parte de la educación pública”. De acuerdo a lo explicado por los directivos, el porcentaje de Provincia en una institución privada se calcula en aproximadamente de cada $ 10, el 5,5%, lo aporta Provincia y el resto es de la cuota, así lo informó Radio 3.