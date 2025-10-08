Escuelas de Comodoro suspendieron las actividades ante la alerta naranja por viento: cuáles son

La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 8 de octubre llevó a que algunas escuelas de Comodoro Rivadavia resolvieran suspender las actividades presenciales ante el pronóstico de vientos intensos con ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información recabada por ADNSUR, algunas instituciones decidieron interrumpir las clases durante toda la jornada, mientras que otras optaron por mantener las puertas abiertas, dejando en manos de cada familia la decisión de enviar o no a los estudiantes.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la alerta de nivel naranja regirá desde la madrugada del miércoles y se extenderá durante gran parte del día. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 75 km/h, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 120 km/h en distintos sectores de la región sur de Chubut.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El organismo meteorológico advirtió que este fenómeno podría provocar reducida visibilidad, caída de objetos, interrupciones de servicios y complicaciones en la circulación vehicular, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar elementos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

Entre los establecimientos que confirmaron la suspensión total de actividades se encuentran el Colegio Universitario Patagónico (CUP) y el Instituto María Auxiliadora (IMA). Ambos comunicaron la medida en las últimas horas del martes, priorizando la seguridad de alumnos, docentes y personal no docente ante las condiciones climáticas adversas previstas para este miércoles.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

En ese contexto, las autoridades educativas de Comodoro señalaron que cada establecimiento puede tomar decisiones preventivas en función de su localización y condiciones edilicias. En algunos casos, las escuelas informaron que durante la mañana evaluarán la continuidad o suspensión de las clases, dependiendo de la evolución del clima y de las recomendaciones de Defensa Civil.

Desde Defensa Civil recordaron que la alerta naranja implica una situación meteorológica peligrosa, con potencial de generar daños materiales o riesgos a la integridad física. El área pidió a la población evitar circular en zonas costeras o elevadas, mantener precaución al conducir y resguardar elementos livianos o estructuras provisorias.