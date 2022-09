Se cumple un mes desde que los alumnos de la Escuela Nº153 del barrio Quirno Costa no tienen clases por que “no están dadas” las condiciones edilicias.

Al comienzo de esta semana, padres y docentes cortaron la calle 10 de Noviembre, en denuncia de que los estudiantes están sin clases por falta de luz en algunos sectores, problemas en las calderas y baches en el patio que utilizan los niños para jugar.

Este jueves, en diálogo con ADNSUR, Cecilia Arturo, Vicedirectora de la institución educativa, aseguró que “sigue todo igual”. “Seguimos en las mismas condiciones, salvo en el interior de las aulas que están haciendo el recambio de todo lo que es luminaria”, señaló.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Desde el colegio, días atrás comentaron a este medio que debido a una falla en el sistema eléctrico, las calderas dejaron de funcionar.

“Tenemos dos calderas que se quemaron y hay dos que no están funcionando. La escuela cuenta con cuatro calderas en total y no funciona ninguna. No tenemos novedades acerca de si hay repuestos nuevos o cómo va a ser el arreglo”, manifestó Arturo.

Hasta el momento, la vicedirectora informó que “no se ha presentado ningún representante de Obras Públicas”. “Estamos a la espera de que se comuniquen con nosotros, de que asistan a la escuela. Necesitamos que nuestros alumnos estén acá. Exigimos una pronta respuesta, ya pasó un mes, hay una gran preocupación y recordemos que no somos sólo nosotros los que tenemos estos inconvenientes, sino que hay muchas instituciones de la ciudad que tienen este tipo de problemas”, concluyó.