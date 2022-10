Un reconocido economista y profesor universitario aseguró que en un emblemático y famoso café porteño, ubicado en La Recoleta, le cobraron 1100 pesos por dos galletiras de agua con una feta de jamón y otra de queso.

La “denuncia” pública la hizo Germán Fermo, en su cuenta de Twitter.

“Estoy en La Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierda que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, describió.

Los recitales de Coldplay reavivaron la polémica por los "trapitos" que cobran hasta $9 mil por "cuidar el auto"

De inmediato, empezó a cosechar reacciones.