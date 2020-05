TRELEW (ADNSUR) - El ex ministro de Producción de la gestión de Mario Das Neves, Pablo Mamet se refirió este jueves por la noche en su cuenta oficial de Twitter a los escraches sufridos en las localidad de Trelew, dado que se confirmó el tercer caso de coronavirus en la provincia.

En ese sentido, el ex funcionario indicó que la persona afectada por una serie de informaciones que se viralizaron en las redes sociales, fue una persona de su entorno más íntimo, "Es mi ex suegro. Me separé hace 7 años y casi no me hablo. No viajó. No tuvo contactos con mis hijos".





“Es mi ex suegro. Me separé hace 7 años y casi no me hablo. No viajó. No tuvo contactos c mis hijos. No compartió asados cmigo ni con pichón. Hacen circular fotos, información falsa, quieren hacer mal x el mal mismo. Después hablan de solidaridad. La pandemia son uds”— Pablo Mamet on Twitter Link Pablo Mamet on Twitter

Asimismo, aclaró que "no compartió asados conmigo ni con pichón. Hacen circular fotos, información falsa, quieren hacer mal por el mal mismo. Después hablan de solidaridad" y agregó de manera contundente, "la pandemia son ustedes". Cabe recordar que la misma situación se replicó en Comodoro Rivadavia semanas atrás, cuando se dio a conocer el primer caso de coronavirus en Chubut, lo que provocó un sinfín de agresiones por las redes sociales al hombre contagiado y su familia.