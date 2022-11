Martina Stewart Usher se convirtió en una de las participantes más polémicas. Tras quedar eliminada por el voto negativo del público, se enteró del revuelo que se generó en las redes sociales, donde fue acusada por las familias de sus exalumnos por maltrato.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", publicó una usuaria de Twitter el día del debut de la nueva temporada del reality.

“¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierd#, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos”, señaló otra mujer.

Gran Hermano: fue eliminada Martina, la profesora acusada de maltratar a sus alumnos

Si bien ninguna denuncia fue presentada formalmente ante la Justicia, influyó negativamente en su imagen pública. "No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo", se limitó a responder, visiblemente incómoda.

En cuando al escrache por parte de los padres de sus alumnos, aseguró que la institución educativa "No van a hacer oídos sordos a denuncias si las hay. No hay ninguna denuncia. El colegio salió a dar un comunicado. Si alguna vez hubiese habido un maltrato hubiese una denuncia".

Desde el establecimiento educativo informaron que "se inició un riguroso proceso de investigación interno" cuyos resultados descartaron los maltratos denunciados en las redes sociales por un grupo de padres.