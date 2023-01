Escrachado: dijo que “a los hombres no le gustan las mujeres sin plata” y lo liquidaron en redes

Indignante. Un joven influencer mexicano generó polémica luego de lanzar algunas declaraciones que no fueron tomadas de la mejor manera en las redes sociales.

Se trata de “El Temach”, un famoso tiktoker que hizo fuertes comentarios en el podcast del Gusgri, otro reconocido creador de contenido con casi 5 millones de suscriptores en YouTube. El tiktoker aseguró que el éxito financiero de las mujer no es atractivo para el hombre, ya que entonces este no la podrá “proveer y proteger”. A partir de estos dichos, cientos de internautas dejaron sus críticas y respuestas.

Otra de las cosas que ha desatado controversia es que “El Temach” aseguró que “los hombres necesitan sentirse admirados y las mujeres necesitan tener alguien a quien admirar”, lo que ha desatado polémica por su discurso machista, mismo que expresa creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres.

“Yo no he conocido el hombre que diga ‘entre más paseada la morra más me gusta’, los hombres de toda la historia siempre han valorado la exclusividad en una mujer, una mujer que no ha pasado por tantos hombres es más atractiva”, aseveró mientras era secundado con comentarios breves por parte de Gusgri Venuz.

Una de las contestaciones más virales fue la de la psicóloga Fer Gómez Estrada, cuyo usuario es @yonovineacomplaceranadie. Ella explicó que el tiktoker “tiene razón” pero dejó en claro cuál es el verdadero sentido de tal afirmación.

“A los hombres no nos atrae el éxito financiero y profesional de una mujer, al contrario, hasta es un poquito menos atractivo”, afirmó El Temach en el programa. Y agregó: “Necesitamos sentirnos útil para la tribu y la pareja. El hombre necesita sentirse admirado y la mujer necesita admirar a su pareja”.

Gómez Estrada aseveró que el hecho de que un hombre se sienta amenazado por una mujer “billetuda” reside en que el varón “no ha desarrollado bien la parte prefrontal del cerebro donde desarrollas la empatía y sentimientos más evolucionados como especie”, además de no haber trabajado la inteligencia emocional.

También aseguró que se trata de una persona inmadura, acomplejada, que solo puede demostrar su poder a través de lo económico y que posee un sistema de creencias reducido. Aunque le respondió a El Temach que se quede tranquilo, ya que “ninguna mujer empoderada va a querer estar con él”.

La cuenta del tiktokter ha sido suspendida y se especula que tiene que ver con denuncias por parte de diversos usuarios. En tanto, la respuesta de la psicóloga alcanza casi las 4 millones de reproducciones, alrededor de 500 mil me gusta y 10 mil comentarios.