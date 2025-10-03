Escasez hídrica: investigan en Puerto Madryn el uso de agua cloacal tratada para la producción de papa

El Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) y la Fundación Ceferino Namuncurá desarrollan un proyecto conjunto para analizar la posibilidad de utilizar agua cloacal tratada con luz UV-C en el cultivo de papa. La iniciativa se lleva adelante en Puerto Madryn y tiene como escenario la huerta de la fundación, ubicada en la zona norte de la ciudad.

El trabajo, denominado “ Utilización de agua cloacal tratada para riego de papa en una huerta escolar y social, dentro de un contexto de escasez hídrica ”, busca determinar el impacto de este tipo de riego en diferentes variedades de papa producidas in vitro. Además, se evalúa la composición química del agua, el efecto sobre el suelo y la eventual presencia de patógenos con importancia en la salud pública.

El proyecto es encabezado por Nadia Arias, investigadora del Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP-UNPSJB, CONICET), y Mauricio Faleschini, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET). Fue financiado por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la convocatoria de Proyectos Especiales de Innovación (PEIS) de 2023.

Para su desarrollo, se instaló un sistema de desinfección con tecnología UV-C, que permite tratar agua domiciliaria parcialmente procesada, y se implementó un esquema de cultivo in vitro de plantines de papa. De esta manera, se resolvieron problemas de provisión de agua para riego que la Fundación Ceferino Namuncurá enfrentaba principalmente en los meses de primavera y verano.

El proyecto tiene cuatro objetivos centrales. El primero es caracterizar la calidad del agua de reúso y medir la eficiencia de la desinfección mediante luz UV-C para reducir microorganismos de riesgo sanitario. El segundo, evaluar el efecto de este riego en la salinización del suelo y en la presencia de bacterias y parásitos. El tercero, determinar la productividad de distintas variedades de papa y la calidad química de los tubérculos y del suelo bajo riego con agua dulce y de reúso. Por último, generar conocimientos junto a estudiantes de la escuela secundaria para el manejo eficiente y sostenible del cultivo de papa en huertas escolares y comunitarias.

En el marco de esta iniciativa se realizó un acto en las instalaciones de la fundación, con participación de autoridades, investigadores y la Oficina de Vinculación Tecnológica del CENPAT, pieza clave para articular el proyecto.

“Estos ensayos nos van a permitir brindar un informe con pruebas y datos que generen la posibilidad de cambiar la legislación y pensar en producir alimentos con agua de reúso. No es un tema menor en una zona con escasez del recurso hídrico”, señaló Nadia Arias, investigadora del INBIOP.

Mauricio Faleschini explicó que se trata de “una tecnología de bajo impacto pero efectiva en la remoción de patógenos, bacterias y huevos de parásitos”. Y agregó: “El informe será elevado al Municipio y puede llegar a tener un alcance mayor para mejorar la calidad del agua de producción. Aquí lo probamos en pequeña escala, pero otros usuarios también podrían aplicarlo en la ciudad”.

El director del CENPAT, Nicolás Ortiz, destacó el valor de la articulación institucional: “Se trata de un proyecto colaborativo y participativo, donde se transfiere el método de la ciencia a la comunidad. Es un logro que genera impacto en la ciudad en general y en la fundación en particular”.

Finalmente, el director de la Fundación Ceferino Namuncurá, Lautaro Merino, agradeció el acompañamiento y sostuvo: “Creo que este proyecto se puede escalar. Ya mi padre pensaba que Madryn debía autoabastecerse de alimentos, y para avanzar en esa dirección son necesarias experiencias de este tipo”.

Con información de una gacetilla de prensa del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) y la Fundación Ceferino Namuncurá.