Escapó de la violencia de su papá, se volvió viral por su casting para Vogue y cumple su sueño de ser modelo

Anabel Sánchez sueña con ser modelo desde hace un año. La chica vive en la provincia de Buenos Aires, tiene 18 años recien cumplidos y comenzó con producciones de moda caseras.

La adolescente le sacaba una sábana recién lavada a su mamá para usar de fondo en las fotos, y usaba los pocos productos de maquillaje para producirse.

La joven tiene una actitud impresionante ante las cámaras, y contó que vivió un duro pasado con una difícil historia de vida.

En las últimas semanas le llegó una gran oportunidad a la piba del barrio San Agustín, de San Francisco Solano. Aprendió algo de inglés y con una edición casera subió un video para un casting que abrió la revista Vogue para nuevas modelos.

Las chicas seleccionadas se convertirán en parte del Vogue Open Casting Class de 2023. Así, tendrán la chance de aparecer en una sesión de fotos que se publicará en una edición de otoño de las ediciones globales de la revista.

“Me mandé de una, aunque al principio tuve un poco de miedo", dijo en diálogo con Infobae.

Todavía no se conoció el resultado de la publicación internacional, pero el casting que Anabel subió a su TikTok ya fue visto por un millón y medio de personas. Hasta María Becerra lo reposteó en Instagram.

La chica vive con su mamá, sus hermanitos de 7 y 3 años y su hermana de 16 que es una boxeadora muy conocida en el barrio.

“Mi mamá está muy contenta con todo lo que me está pasando. Ella me acompañó a los primeras sesiones de fotos en Buenos Aires para cuidarme porque no sabía dónde me estaba metiendo. Y ahora está feliz como yo porque ve que puedo empezar a cumplir mis sueños”.

Hasta el 2020, en su casa vivía el padre de Anabel, un hombre violento y abusador. "No nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio – se confiesa con bronca la chica viral-. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja”.

En medio de la pandemia, lograron denunciarlo. “Lo escrachamos en todo el barrio con carteles y hasta vino Crónica con las cámaras y eso nos sirvió de protección. Por suerte nunca más lo volvimos a ver”.

Para complementar su futuro como modelo, Sánchez empezó a estudiar nociones básicas de diseño de indumentaria con una vecina de su barrio en Solano.

Ya empezó a ver cómo armar un molde y los primeros palotes de cómo diseñar una prenda. En un video que subió a su Instagram se ve una de las primeros modelos que realizó con retazos de jeans usados. También fue viral.

Además, de la fotografía y el diseño de ropa, Anabel escribe. “Tenía pensado dejarles un poema pero prefiero contarles lo que mi madre siempre me cuenta. Cree que soy una reencarnación de algún espíritu libre, un alma vieja o tal vez una pantera negra que se camufla en las noches frías o algún lobo que le canta a la luna por querer un poco de su brillo”, relata la chica.