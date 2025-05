Una fuerte controversia se desató en Villa La Angostura tras el despido de una trabajadora municipal acusada de vender dólares en horario laboral. Desde la conducción de ATE local, aseguraron que el sumario fue direccionado contra la empleada y denunciaron al intendente Javier Murer por exponerla públicamente a través de comunicados oficiales. El gremio anunció que judicializará el caso por presuntas irregularidades en el proceso.

"Un gobierno serio da la discusión con el gremio, no desde una pantalla", expresó Nicolás Vejar, secretario general de ATE, quien cuestionó el modo en que se informó el despido desde el Municipio. "La exposición mediática genera daño personal y familiar en una localidad chica como la nuestra", sostuvo en declaraciones a medios regionales, agregando que el caso será llevado a la Justicia por vulneración de derechos y tutela sindical.

El hecho que originó el conflicto fue la presunta comercialización de divisas dentro de la Secretaría de Turismo. Aunque ATE no niega la posibilidad de una falta administrativa, exige que se investigue con transparencia y sin escraches. Vejar enfatizó que si la trabajadora cometió una infracción y se lo prueba de forma regular, el gremio no la defenderá “a cualquier costo”. Pero aclaró que hay “inconsistencias” y testimonios que no fueron considerados en la investigación.

Además, Vejar señaló que “el sumario cortó por el eslabón más débil” y que hubo omisiones intencionales sobre otras irregularidades en la misma dependencia. “Queremos que se investigue todo, no solo a una empleada”, expresó, y remarcó que ATE ya presentó un recurso de amparo mientras prepara nuevas acciones judiciales.

El dirigente también cuestionó el rol de los medios y advirtió sobre los riesgos de estigmatizar a trabajadores en una comunidad pequeña. “Cuando se desinforma se puede arruinar la vida de alguien, y acá tenemos un problema serio de suicidios. No es revictimizar, es defender a una compañera que hoy la está pasando muy mal”, declaró.

Finalmente, Vejar aseguró que ATE seguirá firme en su postura. “No creemos en la denostación pública. Creemos en el respeto, en el diálogo y en la Justicia. Pero si hay una injusticia como esta, no vamos a mirar para otro lado”, concluyó.