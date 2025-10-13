Escándalo en la Patagonia: dos árbitros borrachos obligaron a suspender toda una fecha

Lo que debía ser una jornada deportiva habitual en Loncopué terminó en un hecho insólito. La Comisión de la Liga Local de Fútbol anunció oficialmente la suspensión completa de la fecha del fin de semana luego de confirmarse que dos de los tres árbitros designados habían dado positivo en los controles de alcoholemia previos al inicio de los encuentros.

La medida, aunque excepcional, fue adoptada por por motivos de seguridad y responsabilidad sanitaria, según informó la organización a través de un comunicado difundido en sus redes oficiales.

Controles positivos y falta de reemplazos

De acuerdo con el parte emitido por la comisión, los controles se realizaron de manera preventiva antes del inicio de los partidos. Los resultados arrojaron niveles de alcohol en sangre incompatibles con el ejercicio de la función arbitral, lo que obligó a la inmediata inhabilitación de los árbitros afectados.

Sin embargo, la ausencia de reemplazos disponibles a tiempo impidió garantizar el desarrollo normal de la jornada. “Pese a las gestiones realizadas para encontrar reemplazos, no obtuvimos respuestas que aseguraran un arbitraje profesional y seguro”, detallaron desde la Liga.

Disculpas a los equipos y al público

El comunicado incluyó un pedido de disculpas dirigido a delegados, jugadores y público que ya tenían planificado el traslado hasta la cancha municipal. “A todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento a la cancha municipal, les pedimos nuestras sinceras disculpas”, expresaron las autoridades.

Además, remarcaron que la suspensión se resolvió “por motivos que escapan al control de la organización” y con el objetivo de preservar la integridad de los jugadores y el correcto desarrollo del torneo.

Desde la comisión adelantaron que en los próximos días se informará la nueva fecha para la reprogramación de los partidos suspendidos, una vez que se garantice la disponibilidad del cuerpo arbitral. Mientras tanto, se trabaja en la implementación de protocolos internos más estrictos, con controles aleatorios y verificación de condiciones antes de cada encuentro, para evitar la repetición de situaciones similares.