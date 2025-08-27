El Gobierno nacional analiza realizar cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto entramado de coimas entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada se realizaron un total de 14 allanamientos por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa abierta por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); entre ellos, a las oficinas de la droguería Suizo Argentina y de ANDIS.

En medio de la grave denuncia, la Casa Rosada estaría evaluando que ANDIS "deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud asuma una mayor responsabilidad sobre su funcionamiento", aseguró una fuente de la cúpula presidencial a Infobae, en medio del escándalo que por estas horas salpica a varios funcionarios nacionales.

¿CUÁLES SERÍAN LOS CAMBIOS?

La ANDIS fue creada durante la gestión de Mauricio Macri mediante el Decreto 698/2017, que estableció su carácter de organismo descentralizado, una figura jurídico-administrativa común en la estructura del Estado nacional.

¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números; antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones. Revelaron nuevos audios de Diego Spagnuolo con críticas a funcionarios del Gobierno

Con la llegada del interventor designado, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.

La incógnita sobre este posible cambio está en si el oficialismo tiene la posibilidad de realizarlo, algo que fue muy habitual durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley de Bases, las cuales ya vencieron.

Fuentes cercanas a la Presidencia plantean que es posible encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.

AUDITORÍAS

Desde el Ejecutivo nacional manifiestan que cualquier irregularidad debe ser determinada por la Justicia, pero, según afirman, el Ministerio de Salud está haciendo sus propias auditorías para regularizar la situación de la agencia, hasta ahora un territorio prácticamente deshabitado por los funcionarios cercanos a Lugones.

Con este razonamiento se podría desprender que ni Spagnuolo ni Garbellini eran estimados por las principales autoridades sanitarias. Cabe todavía la incógnita de para quiénes sí lo eran.

En tanto, el decreto de la intervención encomienda a Vilches elaborar un informe de evaluación de las condiciones administrativas y funcionales del organismo. Esto es algo de lo que se conversó en una reunión en Casa Rosada ayer por la tarde entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y Lugones.

El foco de la revisión recaerá sobre el programa Incluir Salud, responsable de la cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas. Durante su estadía de dos horas en Balcarce 50, Lugones expuso ante el asesor presidencial y el jefe de Gabinete la hoja de ruta de la auditoría. La gestión libertaria resolvió entonces revisar los contratos celebrados por la agencia en los últimos meses.

“El objetivo es entrar en los detalles de ese plan, que es donde se realizaban las compras que están bajo sospecha”, indicó ayer a Infobae un allegado al proceso de auditoría. El interventor de la agencia, Alejandro Vilches, firmó este lunes la orden para iniciar la revisión de todos los contratos, lo que implicó que el proceso comenzó hoy mismo.