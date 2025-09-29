Una situación más que inquietante vivieron dos amigos durante una madrugada en Tucumán. Los jóvenes estaban pasando el rato en la calle cuando detectaron un globo blanco que se movía en línea recta, siempre a la misma altura y sin cambiar de rumbo pese a la presencia de viento.

El video, registrado en celular, fue compartido por @eduardosantillan11 en TikTok, generando múltiples teorías sobre el hecho que muchos calificaron como “paranormal”.

En él se puede ver un globo blanco con un hilo que flota en medio de la calle, pero lo llamativo es que nadie lo sostiene y su movimiento es completamente recto, sin seguir la dirección del viento.

“Ninguno nos va a creer lo que estamos viendo”, comentó uno de los jóvenes mientras filmaba, según publica TN.

Lo más sorprendente es que el globo no se elevó ni cayó en ningún momento, sino que se desplazó de manera constante incluso al pasar frente a los chicos, provocando escalofríos.

El fenómeno rápidamente llamó la atención de los usuarios de TikTok y el video alcanzó 7.500.000 reproducciones y 1.100.000 “me gusta”.

“HICIERON BIEN EN PONERSE A REZAR”

La escena generó todo tipo de reacciones: algunos aseguraban que podía tratarse de un simple globo de helio, mientras que otros lo interpretaron como un hecho paranormal con posibles consecuencias sobrenaturales.

Además, varios internautas recordaron la famosa película de terror “It”, por la relación con globos blancos y sucesos extraños.

Entre los comentarios, los usuarios compartieron sus teorías y expresaron sorpresa: “Eso es una muy mala señal, no tendrían que haberlo visto ni grabado”, “Hicieron bien en ponerse a rezar”, “¿Por qué no salieron corriendo?” y “Nunca vi algo así en un globo, no se elevó ni se cayó en ningún momento” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Para los jóvenes que vivieron la experiencia, el momento fue realmente impactante. “Se me heló el pecho”, confesó uno de ellos, describiendo la mezcla de miedo y desconcierto al observar cómo un objeto aparentemente común se comportaba de manera totalmente inexplicable.

El video sigue generando debate en redes sociales, con teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal, y mantiene a miles de internautas pendientes de posibles explicaciones. Por ahora, el “globo fantasma” de Tucumán se suma a la larga lista de fenómenos virales que mezclan lo cotidiano con lo misterioso y sigue alimentando la curiosidad y el asombro de quienes lo ven.