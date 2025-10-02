Un portero de escuela de Puerto Madryn, que está a punto de jubilarse, se convirtió en millonario tras ganar 1.800 millones de pesos en el sorteo del Quini 6, un premio que transformará su vida de manera definitiva.

La noticia generó gran repercusión en la ciudad y en la agencia encargada de la venta del boleto ganador, la cual protagonizó una intensa búsqueda para localizar al afortunado.

ES PORTERO, ESTABA POR JUBILARSE Y GANÓ EL QUINI 6

María Belén Vilar, propietaria de la agencia Vilar, habló con el programa Buen Día Comodoro de Seta Tv y explicó cómo fue todo el proceso a partir de la venta del boleto. La jugada ganadora se vendió el lunes anterior al sorteo, que se realizó el miércoles por la noche.

Vilar comentó que se enteró del resultado mediante un mensaje poco después del sorteo y que desde el jueves por la mañana comenzaron la tarea de buscar al ganador. “Estuvimos viendo quién podía ser, si aparecía o no, intentando contactarlo para que se acerque a cobrar. Incluso dimos datos y notas para que, en caso de que no quisiera venir a la agencia, pudiera hacer el trámite en Rawson, que es otra opción”, detalló.

Esta búsqueda se extendió hasta que el viernes a la tarde el hombre se comunicó por teléfono para informar que efectivamente era el ganador del gran premio, aunque inicialmente no reveló su identidad. María Belén confirmó que es un cliente conocido de la localidad y que, tras el contacto, viajó a Rawson para realizar el cobro de manera formal, donde ya completó todos los trámites correspondientes.

LA REACCIÓN Y UN PREMIO QUE CAMBIÓ SU VIDA PARA SIEMPRE

De acuerdo con lo informado, el ganador es un hombre que trabaja como portero en una escuela y se encuentra próximo a jubilarse. Según la dueña de la agencia, “cuando hablé con él me dijo que ya estaba próximo a jubilarse, ‘está ahí nomás’, me explicó. Nos puso muy contentos porque justamente pensamos que es alguien que lo necesita y que este dinero le va a venir para ayudarle mucho”.

Sobre sus hábitos en el juego, el hombre no es un apostador constante con la misma boleta. María Belén explicó que “no siempre juega con la misma boleta; cuando podía venía y la hacía. Nos dijo que esa boleta no era algo fijo que usaba siempre, sino que la hacía cuando tenía chance”.

Esta modalidad de juego más ocasional no impidió que lograra obtener uno de los mayores premios en la historia de la región.

EL MILLONARIO PREMIO, LOS IMPUESTOS Y EL BOOM DE LA AGENCIA

El premio total de 1.800 millones de pesos ante todo debe descontar los impuestos correspondientes, tanto para el ganador como para la agencia, que recibe un 1% del valor del premio. “No todo es color de rosa; al igual que al ganador, a nosotros también nos descuentan impuestos”, aclaró María Belén.

Además de la alegría por el premio, la agencia Vilar experimentó un aumento en la afluencia de público y turistas, gracias a la repercusión del premio. “Después de vender el boleto ganador, vino mucha gente porque empezó a decirse que esta agencia trae suerte. Se acercaron turistas, gente de otras provincias y capitales que estaban por acá, aprovecharon el momento para jugar y ver qué pasaba”, cerró la dueña.

Hasta el momento, la agencia había vendido premios importantes, pero nunca de cifras tan altas con tantos ceros en el monto. Este premio significó una experiencia única para ellos y un impulso para su negocio.

Este premio representa un antes y un después en la vida del hombre que trabajó toda su vida en Puerto Madryn. Próximo a jubilarse, la suma millonaria le asegurará una estabilidad financiera hasta ahora inalcanzable y le abrirá nuevas posibilidades para el futuro.