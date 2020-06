COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Javier Maldonado nunca quiso ser petrolero. Creció viendo como su padre pasaba horas afuera de la casa y a veces se iba sin saber cuándo volvía. Por eso, cuando creció eligió soñar, volar y llegó a ser presentador de TNT en Latinoamérica, además de modelo, actor y productor. Pero hoy, con 44 años, Javier trabaja en el petróleo, pero sigue soñando y este domingo estrenó “Héroes del petróleo”, el tráiler de una serie que prepara en formato de reality show.

Este martes por la mañana, Javier dialogó con ADNSUR. Contó su historia, lo que significa para él grabar esta serie y lo ambicioso del proyecto que ya fue presentado a representantes de TNT, Flow, entre otras compañías, según explicó.

“Quiero mostrar de alguna manera cómo se sufre y cómo se vive el trabajar en el petróleo. Porque mucha gente critica cuanto ganan, pero no ven cómo es estar adentro”, explicó a ADNSUR en relación a esta serie que contará las vivencias de un grupo de trabajadores de una empresa Petrolera de Servicios Especiales en Vaca Muerta, mostrando el despliegue de toda la industria.

EN BUSCA DE SUS SUEÑOS

Pero vayamos al principio. La historia de Javier comienza en Neuquén, donde nació y creció. Su vida siempre estuvo ligada a la industria del petróleo. Su padre trabajó en yacimientos y toda su vida vio cómo marchaba a trabajar sin tener un horario de regreso.

Javier asegura que su padre quería que el siga sus pasos. Sin embargo, él eligió la actuación. A los 17 se fue a Buenos Aires a estudiar teatro. Lito Cruz, Ana María Campoy -entre otros- fueron sus profesores.

En la capital de las producciones argentinas, este patagónico comenzó a trabajar en publicidad y televisión. Hizo algunos papeles en “Los Simuladores” y trabajó con Cris Morena hasta que le salió la oportunidad de ser conductor para una señal internacional.

“No era lo mío, pero necesitaban más que nada un actor que pudiera conducir y por suerte quedé. Era un casting para Latinoamérica y ahí empezó mi experiencia internacional”, recuerda en la charla con este medio.

Javier por dos años fue la cara de TNT para Latinoamérica a través del “TNT Tour”. Todo iba en ascenso hasta que llegó la crisis de 2001, se levantaron las producciones internacionales y se quedó sin trabajo, al igual que muchos compañeros y amigos.

En esos tiempos Javier conoció a un actor mexicano, que hacia un trabajo similar al suyo y lo incentivó a que arme las valijas y pruebe suerte en esa tierra.

PROMO TNT

En el país azteca trabajó de modelo y en publicidades. Con el actor mexicano armó una productora, “Tucandera Producciones”, y apostaron a sus propios contenidos.

Javier era quien escribía, y juntos pudieron vender un proyecto a un canal de cable que también salía en Estados Unidos. Ese era el norte. Sin embargo, otra vez la vida lo puso entre las cuerdas y decidió pegar la vuelta.

“Mi mamá ya estaba enferma de cáncer y un día recibí un llamado. Justo estaba en Guadalajara rodando y me llamó mi hermana diciéndome que mi mamá estaba muy mal. Así que deje todo, subí a un avión con una valija de mano y me vine”, cuenta.

El cáncer pudo más y venció a la madre de Javier. Él decidió quedarse en Argentina, acompañar a su familia y se alejó de todo.

En sus pagos emprendió con un negocio. Le fue bien y luego mal.Y también tuvo algunas ofertas para volver a irse, “pero eran cosas aventuradas” y él ya había hecho su familia.

Pero todo cambió un día que se cruzó a un viejo amigo de su papá, que por entonces había fallecido.

El hombre le ofreció trabajar en el petróleo, aquel rubro que nunca quiso por saber cómo era la vida en la industria. Y gracias a todo lo que había aprendido de mecánica con su viejo, comenzó a trabajar como electricista en Calfrac Well Services.

“Empecé por necesidad. Siempre renegando porque sabía que no era lo que quería para mi vida. Ya lo había vivido como hijo, que mi viejo no estuviera nunca, siempre estaba laburando. El petróleo era mucho más duro que ahora. Pero bueno, me ofreció la oportunidad, estaba complicado económicamente y acepte. Empecé en esta empresa a aprender con equipos que había visto en fotos por mi viejo, pero en un par de años logre la categoría máxima, porque es algo interesante, está bueno”, reconoce.

JAVIER MALDONADO EN LOS SIMULADORES.avi

La vida de Javier parece sacada de un guion de película. Pero es su propia historia. Parecía que el destino le tenía guardado su retiro en la industria. Un buen pasar económico a cambio de sacrificio y los tiempos que obliga el trabajo.

Pero un día se le cruzó un “un ángel, esas personas que se cruzan en la vida por algo”, asegura.

A diferencia de lo que le sucede a muchos, la llegada de su nuevo jefe le abrió las puertas a su pasado y a nuevos sueños.

“A la semana que llegó me llama y me dice ‘Javier quisiera hablar un segundo con vos’. Me saca para el patio. Yo pensaba ¿qué pasó?, pero dice ‘quería hablar con vos’, ¿qué hacés acá?”.

La pregunta lo descolocó. Su jefe había visto su historial como actor; los chistes de los compañeros con Cris Morena y Los Simuladores tenían algo de realidad. Le contó a su jefe su historia, y él le dio el mejor consejo que te puede dar una persona: “No dejes tu sueño, buscá la forma de recuperar”.

A Javier le quedó rebotando ese consejo en la cabeza y luego de un tiempo decidió armar su propia productora con todos los gastos que ello conlleva. Primero comenzó haciendo videos de seguridad para la empresa, pegaron y sumó otras empresas, y hace unos años se le ocurrió hacer “Héroes del petróleo”, la serie que recientemente estrenó su tráiler y que busca historias de vida en la industria.

UN AMBICIOSO PROYECTO

El tráiler de cuatro minutos fue estrenado este domingo. En el trabajo se puede ver a operarios petroleros que conviven con las presiones del trabajo, lo que les apasiona en la vida y la familia. En las primeras imágenes aparece el propio Javier y su familia; luego Marcelo, un supervisor de electrónica que le gusta correr en karting; también Roberto Fernández, superior de operaciones que le gusta correr picadas; y Noelia Peña, operaria de informes técnicos que es amante del buceo.

El mismo fue grabado en acuerdo con la empresa Latitud 45, en Vaca Muerta, y su objetivo es presentar el proyecto a la sociedad y a los posibles auspiciantes, grandes empresas que están interesadas en apoyar esta iniciativa.

“Se muestra mucho como es la convivencia, el trato que tienen los compañeros, el estar viviendo en tráiler, cómo es el trato con la familia y todo lo que pasa: los casamientos, los cumpleaños de 15, para que no sea todo trabajo”, explica Javier, y admite que se siente muy identificado con las historias.

“Me siento identificado, como también me siento en muchos momentos que estoy haciendo lo que hacía mi papá y me pasa con mis hijos: que nunca tengo tiempo, que nunca estoy. Hoy siento un poco lo que mi papá debe haber sentido. Son cosas cotidianas reales lo que sale ahí. Tenemos la idea que salga mucha gente. Acá no hay un guión, lo hubo para la idea pero no hay un texto preciso”, señaló.

TRECE CAPÍTULOS

Según explicó Roberto Fernández, socio de Javier en “Los Héroes del Petróleo” y encargado de la parte comercial del proyecto, la idea es que sea un reality de 13 capítulos con un protagonista diferente cada uno.

En su caso también trabaja en Calfrán y es el primer empleado que tuvo la empresa. Cuando comenzó lo hizo en Cementación y luego pasó a Ventas. Estaba en ese sector cuando se asoció a Javier para avanzar en el proyecto que cada vez suma más fuerza, y que incluso en su momento fue presentado a las autoridades del gobierno de Neuquén.

Por el momento ya mantuvieron conversaciones informales con TNT y Flow, entre otras señales. Mientras tanto sigue el trabajo de preproducción y una vez que haya un acuerdo concreto con una plataforma comenzará el rodaje, para mostrar otro lado de la vida en la industria, aquella donde el frío y el tiempo ponen en juego otras cosas.