NEUQUÉN (ADNSUR) - Tras perder tres embarazos y una beba que nació prematura, Tamara y su marido, Juan Carlos, habían bajado los brazos. Sin embargo, la hermana menor de ella, Marité, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplirle el sueño de ser mamá luego de tanto dolor. Fue así como decidió consultar a todos los profesionales de la provincia e incluso recurrir a la Justicia tantas veces como fuera necesario hasta poder llevar en su vientre al hijo de su hermana, su sobrino, lo que realmente ocurrió. Actualmente, lleva 19 semanas de embarazo y en una semana sabrán el sexo del bebé.

Marité, que es mamá soltera de Benjamín, un nene de cinco años, que tiene bien en claro que el que crece en la panza de su mamá no es su hermano sino su primo.

Tamara y Juan Carlos están juntos desde hace 13 años; su historia de lucha para convertirse en padres se remonta al 2009. Fue entonces cuando los médicos le dijeron a Tamara que tenía hipotiroidismo y las trompas obstruidas, informó TN. Entonces, la operaron para "desobstruirlas y poder quedar embarazada". Sin embargo, allí perdió "el primer embarazo a fines de ese año. En 2011 me enfermé de púrpura -cuenta-. En su momento, no sabía que estaba embarazada y cuando comencé el tratamiento me enteré de que lo había perdido".

En octubre de 2013 Marité quedó embarazada de Benjamín y en febrero, cuando estaba de 17 semanas, Tamara se volvió a embarazar. El 15 de julio de 2014 nació Benja y el 28, Iris Milagros, su hija, de 24 semanas, por una cesárea de urgencia. La bebé nació en Zapala y la derivaron a Neuquén. Estuvo cuatro días en neonatología, pero pese a todo los cuidados, murió por un derrame pulmonar. "Fue ahí que le dije que yo le iba a prestar el vientre, pero la conversación quedó ahí", recuerda Marité.

Juan Carlos y Tamara acompañaron desde los primeros meses y hasta hoy a Marité en la crianza de Benjamín. Incluso, son sus padrinos. En 2016, Tamara quedó embarazada por última vez. "En la semana 17 de gestación se descompone. Le ponen una malla para retener el embarazo, pero el 20 de agosto pierde al bebé. Se había muerto en la panza. Estuvo 16 días en terapia intensiva. Los médicos no podían cortar la infección hasta que decidieron extirparle el útero. La médica nos dijo que no iba a poder se madre y yo le pedí que le dejaran los ovarios, que yo la iba a ayudar", relata.

Según publica el canal de noticias, en diciembre de 2016 volvieron a hablar de la posibilidad de que su hermana llevara el embarazo. "Teníamos que tener paciencia porque era la primera vez en Neuquén que se quería hacer una subrogación de vientre".

Su médico especialista en fertilización asistida, Ricardo Cáseres, fue quien los contactó con el abogado Marcelo Iñiguez; él se encargó de llevar adelante su caso que sentó precedente en la provincia. "Contactamos al abogado que nos dijo que teníamos que tener paciencia porque era todo nuevo. Puso su estudio de abogados a disposición y, el 30 de octubre de 2018, la obra social autorizó el tratamiento de fertilización con la transferencia del embrión y la subrogación de vientre".

A los tres meses empezamos una vez que la norma legal entró en vigencia. "En julio de 2019 comenzaron con la estimulación ovárica de Tamara para hacer la inseminación y la posterior transferencia e implantación de los embriones".

Después de que los tres se sometieron a diferentes tratamientos y procedimientos, en octubre 2019 hicieron la transferencia del embrión que hoy está gestando Marité. "Estoy muy feliz de que voy a ser madre. En el segundo intento de transferencia de embrión que hicimos, me llama Marité y me dijo que había dado positivo. La reté. Le pregunté por qué no había esperado a los análisis de sangre, pero era tan fuerte el resultado que indicaba que tenía tres semanas, que supe que era real. Hoy veo a mi hermana con la panza, a mi bebé que va creciendo, y por un lado me da miedo que no llegue a término, pero me siento sumamente feliz, agradecida de la familia que me toco; de mi hermana, que siempre fue mi puntapié. Desde chicas siempre fuimos muy unidas. Y también bendecida por el hombre que tengo al lado, con quien somos felices con la futura llegada de nuestro bebe", sostiene Tamara.

"Cuando uno realmente quiere algo tiene que luchar. Nosotros hace rato que venimos peleando y ahora que mi cuñada está embarazada estamos muy ilusionados", manifestó Juan Carlos.

A fines de 2018, el juez José Ignacio Noacco, a cargo del Juzgado de Familia 1,autorizó a que iniciaran un tratamiento de subrogación de vientre por sustitución. El fallo ordena que el bebé sea inscripto como hijo biológico de Tamara y Juan Carlos. El magistrado dejó escrito en su fallo que el ofrecimiento refleja “altruismo, generosidad y amor fraternal”.

Tamara cree que contar su historia va a abrir las puertas a muchas parejas que están en la misma situación y quiere aclarar que el abogado que los ayudó no aceptó dinero para llevar adelante el caso. "Mi consejo es que nunca bajen los brazos, hay que insistir".

Marité también quiere agradecerle a los vecinos y amigos de Loncopué: "Nuestra familia es muy unida; somos de un pueblo re chico donde el festejo de uno es el de todos. En el pueblo todos cuidan la panza, se alegran. Somos diez mil habitantes".

"Formar una familia es un derecho humano"

El abogado Iñiguez aclara que "si bien no está expresamente incluido en el Código Civil y Comercial, tampoco esta prohibido. No es una practica prohibida y se autoriza porque toda persona tiene derecho a constituir una familia. Frente a algunas dificultades biológicas, la ciencia viene a contribuir para que la persona pueda acceder a ese derecho humano. Más allá de que en el mundo no haya un consenso general, en casi la mitad de los países occidentales autorizan estas prácticas, sea porque lo hace expresamente o porque no se lo prohíbe, como en Argentina".