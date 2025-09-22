En medio de una profunda crisis económica y social que afecta a la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, un hombre desempleado protagonizó este lunes por la mañana una dramática protesta al treparse a la antena de telecomunicaciones de la Municipalidad, ubicada en el centro de la ciudad.

Con siete hijos a cargo y sin respuestas concretas ante la falta de empleo y asistencia estatal, Verón, de 36 años, permaneció más de tres horas a más de 10 metros de altura, exponiendo su vida ante las inclemencias del tiempo y un fuerte viento.

Rescataron a un nene de 4 años en la ruta 3: deambulaba solo, sucio y golpeado

La protesta puso en alerta a las autoridades y a la comunidad, lo que llevó a pactar una próxima reunión para encontrar soluciones ante la difícil situación de los desocupados caletenses.

LA ANGUSTIA DEL PADRE DE FAMILIA SIN TRABAJO QUE ENFRENTÓ EL FRÍO Y EL VIENTO PARA SER ESCUCHADO

Verón, un hombre que lleva más de tres años sin empleo estable, decidió llevar su desesperación al límite al trepar la imponente antena municipal de más de 50 metros, conocida por haber sido escenario de anteriores protestas similares.

A eso de las 7 de la mañana comenzó la acción en plena avenida principal, desafiando ráfagas de viento que alcanzaban los 40-50 km/h y un frío que le congeló las manos, según sus propias palabras en una entrevista breve pero conmovedora. La motivación era clara: la falta de oportunidades laborales y la ausencia de apoyo gubernamental para sostener a su numerosa familia lo llevaron a un gesto extremo de protesta pública.

Fatal accidente en Ruta 3: el conductor de una camioneta perdió el control, volcó y murió

Durante el tiempo que estuvo en la estructura, Verón recibió mensajes de advertencia y aliento de otros desempleados que también sufren la precarización laboral en la región. “No subas más, cabezón”, le decían, preocupados por su salud y su integridad física, al tiempo que manifestaban su propia frustración ante la ausencia de políticas efectivas para generar empleo. La comunidad local, a su vez, observó con atención y consternación este gesto que simboliza el drama social que atraviesa gran parte de la población caletense.

Un médico imputado por la muerte de un nene se mudó a la Patagonia y atiende en Caleta Olivia

DIÁLOGO TENSO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PROMESA DE REUNIONES

Mientras Verón permanecía en la antena, el operativo de seguridad, integrado por personal de la Policía de Santa Cruz y Bomberos, se encontraba en el lugar para garantizar que la situación no derivara en un accidente fatal.

Finalmente, alrededor de las 10:30 horas, el hombre decidió bajar tras recibir una promesa de diálogo por parte de las autoridades municipales. Tras su descenso hubo una rápida retirada hacia el centro de la ciudad, evadiendo a quienes se habían acercado a contemplar la escena.

Petróleo en caída: en 10 años la cuenca San Jorge perdió 36% de reservas y Santa Cruz retrocedió 60%

El jefe de Gabinete municipal, Mariano Mazzaglia, salió a hablar con los manifestantes que acompañaban a Verón y acordó una próxima reunión con el secretario de Gobierno, Luis Melo, y el secretario de Hacienda, Franco Antipani, para abordar las demandas del sector desocupado.

Uno de los presentes relató que el motivo de la escalada de protesta fue la agresividad con la que Mazzaglia los habría recibido cuando intentaron hablar directamente con el intendente Pablo Carrizo: “Nos recibió con empujones y golpes”, denunció en diálogo con Canal 2.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR