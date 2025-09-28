Son las 8 de la mañana y Anabella está dentro de su departamento, como si estuviese por salir. No hay atuendo entre casa y su vestimenta, y el maquillaje la muestran como a una profesional en modo trabajo. El día está pautado a partir de las 10, con varias horas de grabación, pensando en las redes sociales, ese mundo que se ha convertido en uno de los principales anclajes de venta de cualquier producto y donde ella, de alguna manera, hace su base.

Anabel Zanatta (38) es vendedora de ollas de Essen, pero hasta hace tres meses era ingeniera química de Pan American Energy (PAE), la principal petrolera que opera en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde hizo un carrerón que la llevó a aprender y crecer en los yacimientos de Chubut, la Cuenca neuquina y Colombia.

Santa Cruz: buscan que se exijan 6 años de residencia para poder trabajar en la pesca, minería y petróleo

Es que, de un día para el otro, decidió dar el batacazo: comenzar de cero y todo por una simple frase: “¿Vos sabías que cualquiera puede pedir el retiro?”.

Aprender como su papá

Anabel tiene 38 años, es oriunda de Resistencia, Chaco, y llegó a Comodoro a los 24. Recién se había recibido de Ingeniería Química en la UTN de esa ciudad y la búsqueda de trabajo, en forma online, la terminó trayendo al sur de la Patagonia.

Eran otros tiempos. En esa época LinkedIn no era tan popular y el mundo de las ofertas de trabajo se centraba en ZonaJobs y CompuTrabajo; allí encontró su pasaje al sur argentino.

Empleo y comercio en alerta: cómo afecta la crisis nacional al comercio de Comodoro Rivadavia

“Yo recién me había recibido y, en realidad, no tenía experiencia, pero, buscando opciones, encontré una oferta en el sur y me gustó. Me acuerdo de que viajé a Buenos Aires para hacer las entrevistas y el psicotécnico, pero no conocía nada del petróleo. En ese momento la carrera de Ingeniería Química en Resistencia tenía orientación en alimentos, porque no tenemos petróleo; pero me gustó la idea, acepté y así entré a trabajar en Pan American Energy a través del programa Jóvenes Profesionales”.

La joven había decidido estudiar ingeniería por su papá. A él le faltaron solo ocho materias para recibirse y ella estaba convencida de que todo lo que sabía su padre era por lo que había estudiado.

“Vos hablabas con él de por qué pasa en la cocina esta reacción y él sabía qué eran las ecuaciones de Maxwell y sabía: íbamos a ver una represa y te explicaba qué función tenía, cómo generaba energía. Era una persona que siempre se preguntaba el porqué de las cosas y yo pensaba que era por la carrera, pero con el tiempo entendí que no era solo eso, sino su curiosidad por la vida”.

Río Negro otorgó su primera concesión no convencional a PAE y Tango Energy en Loma Guadalosa

Ese imán finalmente fue el ingreso a la carrera, también para estar cerca de sus padres y por la oferta laboral que ese rubro ofrecía en su región. Lo que nunca imaginó fue que un día terminaría llegando al sur de la Patagonia, un desierto con mar que le dio mucho, pero al que al principio le costó adaptarse.

“Me acuerdo de que llegué el 14 de agosto. Estoy acostumbrada al verde, a la humedad y fue pensar: ‘wow, es un desierto’. Tenía muchas emociones: era la primera vez que me separaba de mi familia, a más de 3.000 kilómetros, dos vuelos de distancia y horas de espera, un nuevo trabajo, y lo primero que pensé fue: ‘¿dónde están los árboles?’. Obviamente me parecía impresionante el mar, pero tampoco tenía mucho tiempo para pensar porque tenía que adaptarme a la ciudad y aprender sobre petróleo”.

Neuquén fija nuevas condiciones para Vaca Muerta: regalías al 18% y participación para GyP

Como cuenta Anabel, ella no tenía conocimiento de la industria y tuvo que aprender todo de cero: desde su trabajo hasta cómo relacionarse en una zona donde la gente es muy distinta a la del norte del país, pero le encantaba el desafío.

“A nivel laboral fue un mundo que me voló la cabeza, porque yo no conocía en el norte las instalaciones que hay acá. Acá la gente normaliza lo que es la ruta, pero no es así en todos lados. También hubo muchas cosas que tuve que aprender a entender de la gente, porque también fue un cambio cultural. En el norte, capaz vas a un quiosco y te saludan como si te conocieran de toda la vida, y acá, si vos sos así, al principio choca mucho. Yo saludaba a todo el mundo con un abrazo y era como que estaba invadiendo el espacio personal; encima no empecé a trabajar en un banco, sino en el petróleo. Entonces, si me vestía bien, era para provocar. Pero no porque lo dijeran los hombres. Una vez una mujer me dijo: ‘Las ingenieras no se maquillan; las que se pueden maquillar son las de recursos humanos’”.

Anunciaron la venta de un reconocido restobar de Comodoro: las señales de una economía local en tensión

A Anabel le costó entender por qué no podía una mujer estar arreglada sin que se sintiera raro. Pero además decidió entrar a Perforación, un mundo que principalmente es de hombres. “Mis propios compañeros me decían: ‘Estás re loca de meterte en Perforación. Vos no sabés lo que es eso. Son 14×14, pero no hay lugar para que te duela el estómago o que tengas sueño. Es el lugar más hostil en el cual estar y vos querés ir ahí’.”

Pero ella siempre quiso aprender y el día que pisó un equipo de perforación fue como su primer amor laboral. “A mí me encantó, porque la perforación implica muchas disciplinas en conjunto. Era entender lo que estaba pasando de una manera rápida y conociendo muchas cosas: mecánica, química por el fluido, resistencia de los materiales, cementación, geología, geofísica, todo. A mí me emocionó porque mi objetivo siempre fue aprender, lo que admiraba de mi papá. Me encantaba pensar que podía estar en el campo y aprender de primera mano lo que estaba pasando; no quería sentarme detrás de un escritorio y solo teóricamente entender qué estaba pasando”.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Durante dos años y medio, Anabella estuvo en el campo, primero en Comodoro y luego en Neuquén, y fue un mundo de emociones. “Fue una montaña rusa”, dice con una sonrisa. “Pero fue una de las mejores experiencias que tuve, y eso no significa que no haya llorado a mares en algunos momentos. A juzgar por lo que pareciera, fueron las experiencias con la gente del campo lo que más gratificación me trajo".

"Los famosos viejitos eran los que más me cuidaban, los que más se abrían a enseñarme; eran las personas más amables que podía encontrar, incluso el que parecía más serio, más tosco. He recibido el mejor trato de la gente de campo”.

Durante ese tiempo, la casa de Anabella seguía siendo Chaco. Cada franco, tomaba dos aviones y recorría los 3.000 kilómetros de distancia para estar junto a sus padres, pero a los dos años y medio llegó un vicepresidente de Perforación y pidió que todos los ingenieros de campo estuvieran en la oficina. Así, en 2015 Anabella se instaló en Rada Tilly, donde vive en la actualidad.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Aprender y seguir aprendiendo

Desde entonces pasó por diferentes puestos. Fue ingeniera de planificación, ingeniera de detalle y de campo en Colombia, trabajó en Buenos Aires y, una vez que regresó, fue superintendente interina de Waarrom (Word Action and Response), una sala donde se monitoreaban 15 pozos. Su buen desempeño la llevó a ser ingeniera de optimización, supervisando toda una zona, y ahí estuvo tres años, hasta que un día le ofrecieron ir a Neuquén y no quiso.

“Ya había comprado mi casa y tenía mis propios proyectos personales, pero además no quería volver a la parte técnica, sino mejorar mis habilidades blandas. Mis compañeros me decían ‘estás loca’, pero en ese momento no veía en Neuquén el desarrollo que yo quería para mí, porque eso hay que entenderlo también: el éxito o las cosas te van bien en función de tu plan, que no tiene que ser el mismo plan del resto de la gente; entonces dije ‘no’”.

Supermercados y comercios cierran por 24 horas: cuánto te deben pagar si trabajás ese día

Anabel admite que en esa época ya le había empezado a gustar el cerro y la tranquilidad que le ofrecía el lugar donde vivía. Sentía que todavía tenía mucho por aprender y que era momento de cambiar de sector, por lo que pidió pasar a Workover.

“Yo veía que donde ya estaba era un manual de consulta más que lo que aprendía; entonces llegó un punto en que dije: ‘estoy teniendo un techo’. Pero para mí fueron años en los que aprendí un montón, en que llegaba a mi casa a las 10 de la noche, porque no era solo subir al campo y bajar; para la exigencia que se requería en ese momento tenías que dar mucho más. Tuve la oportunidad de desarrollarme profesional y técnicamente en muchas cosas: técnicas como Casing drilling, perforación direccional; era aprender y me apasionaba lo que hacía, pero sentía que era momento de cambiar”.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Finalmente, la ingeniera se fue a Workover, el primo hermano de Perforación, donde tenía que aprender todo de nuevo. “Fue volarme la cabeza; decir ‘acá tengo que aprender y rápido’ porque llevaba el mismo seniority que en Perforación, entonces fueron cuatro años en los que pensé: ¿qué tengo que saber para ser un ingeniero senior de Workover?”

Anabel no solo aprendió en el campo, sino también haciendo un posgrado para aprender otras variantes. A los cuatro años ya cubría al superintendente, pero otra vez sintió que había llegado a su techo y volvió a Perforación.

El futuro de las Cuencas Convencionales se debatirá en la Expo Industrial de Comodoro: cuándo será

“Había gente con más experiencia que yo y sabía que no iba a poder alcanzar un puesto de liderazgo como quería. Entonces, si siento que tengo un techo, tengo que buscar una opción, porque el techo puede existir, pero es mi elección buscar alternativas, y volví a perforación en la parte direccional en campo”.

La ingeniera admite que estaba en su mejor momento. Tenía un jefe que la escuchaba y la dejaba actuar. Sin embargo, en tiempos de retiros voluntarios, una charla, un consejo suyo a un compañero se terminó convirtiendo en un boomerang y cambió todo su destino.

“Estaba en mi mejor momento, pero pasó que, en marzo, a mi exjefe de Workover le ofrecieron el retiro voluntario porque estaba a punto de jubilarse. Yo le decía: ‘Andate, si es un montón de plata que en cinco años no la vas a tener’. Pero en una charla me dijo: ‘¿Vos sabías que cualquiera puede pedir el retiro?’. Yo le dije: ‘Mirá vos’ y quedó ahí. Pero un día, después de un tiempo, me levanté y pensé: ‘¿Qué pasa si toda esta energía del trabajo la pongo en algo más, en algo propio?’”

Vecinos autoconvocados de Comodoro advirtieron sobre la salida de YPF: “Nunca más un futuro incierto”

Del petróleo al mercadeo

Por ese entonces, Anabel ya vendía ollas Essen. Había entrado al circuito de venta porque era fanática de las ollas y, al no ser vendedora, no podía acceder a ciertas piezas de colección que son exclusivas para quienes forman la red de mercadeo.

La chica que la incorporó más de una vez le había ofrecido vender, más aún cuando vio su capacidad para explicar todos los beneficios que tenía el producto, pero pensaba que no era para ella.

“Yo tenía un poco de conocimiento, me había vuelto fanática y un día me dijo: ‘¿por qué no te dedicás a vender?’. La típica de siempre: ‘yo no sé vender’, ‘no tengo tiempo’, esto, lo otro. Pero cuando me enganchó porque no podía comprar las otras piezas, entré, y cuando entré vi cosas que me parecieron fantásticas; entre ellas, que acá no había un techo: vos podías ser ejecutiva, empresaria, líder. No había un techo, pero además era un grupo de mujeres donde todas querían creer, emprender y tenían un punto diferenciador”.

El pedido desesperado de Josué por trabajo: “Anoche comimos unas tortas fritas que encontramos afuera de una panadería”

Poco a poco, Anabella comenzó a estudiar más el mercado de las ollas, se dio cuenta de que el límite a veces es uno mismo y se preguntó: ‘¿qué pasa si me retiro?’. “En Essen hay personas que ganan 50.000 dólares. Hay ocho a nivel país; entonces vos no tenés límite y vender es una profesión muy interesante porque hay un montón de habilidades que hay que desarrollar. No es vender por vender, sino encontrar a la persona que quiere tu producto y lo necesita. Entonces me pregunté: '¿y qué pasa si me retiro?' y me di cuenta de que, cuando todo el mundo quiere retener algo, vos tenés que aprender a soltar”.

La ingeniera admite que el petróleo le dio un montón de cosas hermosas, entre ellas la posibilidad de tener su casa, su auto, viajar y ayudar a sus padres. “Fue un antes y un después en mi vida, no solo en lo material sino también en la experiencia, porque hay que hacer que la rueda cuadrada gire”, dice con orgullo y nostalgia a la distancia.

“Ahí también aprendí que siempre hay una forma, que hay que aprender a buscarla y que las cosas no llegan de arriba. Pero en ese momento fue más un tema de intuición que de pensamiento crítico; quería saber si ese retiro me permitiría mantenerme un par de años para crear otra cosa. No sabía si iba a ser Essen, pero entendí que era un primer vehículo, porque en este tipo de mercadeo vos ya tenés el producto; lo que hacés es aprender a vender, porque si yo aprendo a estudiar el negocio, tal como aprendí en el petróleo, puedo hacer grandes cosas, sobre todo porque vi que la persona que me hizo entrar al negocio hoy tiene un nivel de vida como un petrolero y hay otras personas que están en un nivel económico muy bueno”.

Anabel está convencida de que el petróleo no es la única solución para poder tener cierto nivel de vida. Sin embargo, es la más habitual. Así, desde marzo está 100% dedicada a la venta de ollas, y en tres meses ya logró alcanzar el 40% del sueldo que tenía en el petróleo.

La ingeniera está entusiasmada con su nueva vida. Sabe que no es fácil ser independiente con todo lo que implica, pero también le aporta ciertas ventajas que antes no tenía, como, por ejemplo, pasar más tiempo en casa, dejar de depender de horarios que no eran suyos y, sobre todo, seguir aprendiendo.

“Quiero llegar más alto, quiero escalar más, pero recién son tres meses; hoy puedo elegir cuándo venir, qué vuelos tomar, y empecé a entender que hay relaciones de dependencia en todos lados cuando uno está en relación de dependencia. Yo lo que quería era salir, porque había entendido que el mundo hoy se maneja distinto".

"El mundo ya no es de la gente que tiene cierta estabilidad y estatus quo, sino de las personas que buscan trabajar por objetivos, que buscan calidad de vida y también esfuerzo inteligente. No es solo trabajar 18 horas; hay tiempo para invertir, pero hay que hacerlo de manera inteligente”.

“Al principio me costó mucho ordenarme, pero ahora disfruto mucho caminar con mi perra al inicio de la mañana. Me conecto con el lugar y luego vuelvo a capacitarme a mi casa, porque esa tiene que ser la constante: seguir aprendiendo. Me dedico mucho a la venta por red y a organizar demostraciones presenciales, porque en nuestro caso es un híbrido. Y otro tema es el servicio postventa”.

El objetivo de Anabella es ser empresaria dentro de la red multinivel y dirigir a miles de personas que tienen un montón de habilidades y seguir escalando en aprendizaje. “Quiero poder llegar a ese nivel, más que nada para que todo el mundo entienda que todos tenemos la oportunidad de llegar a donde cada uno quiera, porque nunca hay un hecho. No es necesario tener un título ni ser una persona tan especializada antes de entrar en esto, porque si vos querés, podés aprender. Si uno tiene ganas de aprender algo, lo puede hacer y puede llegar adonde quiera”, dice convencida, sabiendo el camino que recorrió y entendiendo de dónde provenía el conocimiento de su padre, aquel hombre que le inculcó la ingeniería, pero también que el camino es uno solo: el aprendizaje constante, más allá del contexto.