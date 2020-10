COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - "Lo mio fue un poco loco. Me enteré en julio que en marzo había tenido Covid. Estaba de vacaciones en EEUU con mi hijo menor, en Florida y en las Vegas, donde no había muchos casos. Tuve una tos importante pero nada más; no tuve los síntomas que uno leía, no se me ocurrió nunca que era coronavirus", explicó en diálogo con Actualidad 2.0 Vivian Salas, farmacéutica de Comodoro que ya donó plasma seis veces para ayudar a otros pacientes que transitan la enfermedad.

"No tuve fiebre, un día apenas una febrícula. Si hubiera sabido que tenía Covid me quedaba en Buenos Aires y me trataba. Llegué a Comodoro y como soy farmacéutica era muy consciente de que tenía que hacer muy bien mi cuarentena. La pasé bien en mi casa", contó la "súper donante" de Comodoro.

"En Estados Unidos andaba con esa tos y estuve con excursiones; no tenía dolor de garganta, fatiga, nada. Nadie pensó que tenía Covid. Cuando llegué hice una consulta online y me diagnosticaron que era una tos alta, bronquitis; nadie mencionò el Covid", explicó.

"Pasó el tiempo y tuvimos una empleada que el marido tuvo contacto estrecho. Nos hicimos el test serológico; me salió que lo había tenido y me había dado un nivel muy alto de anticuerpos. Mi sorpresa fue tremenda", relató. "Me preguntaron si quería ser donante y les dije que sí sin dudarlo. En total doné seis veces plasma", resumió.

“"Cuando me enteré estaba en shock total, llamé al dr. Brugna y él me dijo que era fantástico. Me dijo que no puedo perder los anticuerpos, porque el cuerpo tiene memoria"#VivianSalas #DonantePlasma en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

"La doctora me explicó que podía donar siempre que hubiera tenido pocos hijos; yo tuve solo dos", dijo Vivian, quien contó que luego su médico clínico le envió una tomografía y controles rutinarios y afortunadamente no presenta "ningún tipo de secuelas".

"A mucha gente le está pasando esto. Les está dando que lo tuvieron en forma asintomática. Se lo hacen para saber si lo tuvieron", aseguró y remarcó que "los protocolos funcionan muy bien. En la farmacia seguro hemos tenido contacto con muchas personas que tuvieron la enfermedad y los pocos casos que ha habido son de otros ámbitos, no laborales".

Sobre si podrá seguir donando dijo que aún no lo sabe. "Tendría que hacerme otro análisis pero hubo mucha gente que tras la campaña fue a donar. Me voy a hacer una medición de anticuerpos para ver si todavía los tengo", expresó. "Igualmente uno se queda con una memoria inmunológica que vuelve a producir anticuerpos. Reinfectarse no es lo mismo que enfermarse".

"Si me necesitan y tengo anticuerpos suficientes por supuesto que seguiré donando", expresó.

“"Para mi no podía haber mayor regalo de la vida, Claudio Llancaleo me agradeció pero verlo gozar de buena salud y verlo recuperado. Aportar un granito de arena en medio de toda esta pandemia" #VivianSalas #DonantePlasma en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

"Ha habido cepas diferentes de Covid. Está absolutamente confirmado. El paciente de Hong Kong lo tuvo durante la epidemia de Wuhan y luego en España. Tuvo dos cepas diferentes", manifestó. "La vacuna te protege de varias cepas", agregó.