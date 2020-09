COMODORO RIVADAVIA (CHEQUEADO) - Circula en Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube una entrevista al investigador superior de Conicet Hugo Luján, con el título: “Argentina ya tiene la vacuna oral del COVID-19 y no se la tiene en cuenta” (sic). Esto es falso: el mismo investigador desmintió el título de la nota a RedDES.

En Facebook el video de la entrevista realizada por una periodista de la radio Mantra FM obtuvo 1 millón de reproducciones y 32 mil compartidos. También se compartió en Instagram, donde llegó a 7 mil reproducciones, en YouTube, donde tuvo 14 mil visualizaciones. El mismo contenido llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado. RedDES intentó contactarse con radio Mantra FM, pero no obtuvo respuesta.

“El título de ese video viral no es correcto y yo no lo puse”, explicó Luján a RedDES. Y agregó: “Si has visto esa entrevista, sabrás que digo otra cosa. Ni yo ni nadie tenemos hoy [en la Argentina] una vacuna segura y efectiva contra el SARS-CoV-2, pese a que algunos, incluyendo empresas farmacéuticas y autoridades, publiciten lo contrario”.

Luján, según explicó él mismo y también lo confirmó a RedDES el área de Comunicación del Conicet, es “investigador superior del Consejo y se encuentra trabajando en una vacuna oral contra el coronavirus”. El proyecto se halla en fase preclínica, cuando se utilizan sistemas de cultivos de tejidos o de cultivos celulares y pruebas en animales.

“Yo lamento la viralización de esa nota con ese título capcioso, pero las amenazas y presiones recibidas por su contenido no hacen otra cosa que incitarnos a trabajar más fuerte en una potencial vacuna contra el SARS-CoV-2; ahora, en conjunto con investigadores de Francia y de Brasil. Eso sí: no podemos garantizar que funcione, como ninguna de las otras 400 depositadas en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se encuentran en diferentes fases de desarrollo”, advirtió el investigador.

Convocatorias

“Por financiamiento para nuestro proyecto nos presentamos a las convocatorias Covid IP y Covid Federal [del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación], sin que fuésemos seleccionados”, confirmó el investigador a RedDES.

Luján se postuló como investigador responsable, representando a su equipo, en las 2 convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con un proyecto llamado: “Desarrollo de una vacuna oral contra SARS- CoV-2 para la prevención y control de COVID-19”.

Una de las convocatorias es la “IP Covid”, donde se presentaron 900 ideas-proyecto y quedaron 64. Ninguna de las que fueron seleccionadas son desarrollos de vacunas (al menos 7 de las ideas-proyecto que se presentaron incluían la producción de algún tipo de vacuna).

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), dependiente del Ministerio de Ciencia, estuvo a cargo del llamado.

Según lo publicado en su web oficial, la convocatoria buscaba Ideas-Proyecto (IP) con el objetivo de “seleccionar las de mayor interés para la posterior formulación y financiamiento de proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a la Pandemia en la Argentina ya sea del diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados con COVID-19”.

De acuerdo con la Resolución N° 016/20, dentro de las IP admisibles -es decir que cumplían con los requisitos- se encontraba el “Desarrollo de una vacuna oral contra SARS-CoV-2 para la prevención y control de COVID-19” del Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE) CONICET-Universidad Católica de Córdoba, proyecto a cargo del mencionado investigador, Hugo Daniel Luján. Esta IP no fue seleccionada, como se ve en este listado oficial.

La otra convocatoria estatal llevó el nombre de “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” y fue lanzada el 16 de abril último, también por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Según la web oficial, el programa tenía como objetivo “fortalecer las capacidades para la toma de decisiones y la planificación local de las estrategias de control, prevención y monitoreo del COVID-19”.

Se presentaron los 532 proyectos de instituciones de ciencia y tecnología radicados en todas las provincias del país. La convocatoria finalizó el lunes 4 de mayo. El único que presentó un proyecto de vacuna fue el equipo de Luján, representando a la Universidad Nacional de Córdoba. No fue seleccionado tampoco en esta convocatoria. Al igual que en la convocatoria anterior, ninguno de los proyectos seleccionados plantea el desarrollo de una vacuna.

De acuerdo con lo informado por el área de Comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a RedDES, “en las convocatorias que se abrieron en el marco de la Unidad Coronavirus (IP COVID y Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19) las comisiones evaluadoras no recomendaron un financiamiento especial del proyecto del Dr. Luján, ya que se consideró que los recursos no tendrían impacto en acelerar o ampliar los resultados presentados”.

Sin embargo, también se explica que “Luján recibe, desde 2010, un importante financiamiento para proyectos de investigación destinados al desarrollo de una plataforma de vacunas por parte de la hoy denominada Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del CONICET y de la Universidad Católica de Córdoba, algunos de ellos en plena ejecución”.

El desarrollo de vacunas contra la COVID-19 en la Argentina

En nuestro país se están desarrollando al menos tres proyectos de vacunas que aún se encuentran en fase preclínica.

“La Unidad Coronavirus, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con el CONICET y la Agencia I+D+i, apoya (a través de la Agencia) las investigaciones de un equipo del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, y las investigaciones de un equipo integrado por científicos del CONICET, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y las empresas Cellargen Biotech SRL y Biotecnofe SA que trabajan en el desarrollo de proteínas recombinantes para el uso en vacunas que puedan prevenir el COVID-19”, explicó a RedDES el equipo de Comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Y añadió: “Las investigaciones se encuentran en estado preclínico”.

Quien lleva adelante el proyecto de la Universidad de San Martín (UNSAM) es Juliana Cassataro, especialista en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas, e investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH) de UNSAM. Ella lidera el equipo interdisciplinario que investiga el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19.

El proyecto de la UNL (Universidad Nacional del Litoral), llamado “Producción rápida, simple, eficiente y biosegura de proteínas recombinantes de SARS-CoV-2 con fines bioterapéuticos y diagnósticos para COVID-19”, lo lidera el investigador Claudio Prieto.

El tercer proyecto es el de Luján. En un comunicado oficial enviado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a RedDES, se explica que “si el grupo de investigación del Dr. Luján presenta nuevos avances, en relación a los presentados en abril pasado, en el desarrollo de una vacuna para el SARS-CoV-2, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se evaluarán a fin de considerar la posibilidad de otorgar nuevo financiamiento que se sume a los subsidios que actualmente posee”.

Cuentas que compartieron la desinformación

La desinformación fue compartida por la página de Facebook -que cuenta con 256.034 seguidores- y el canal de Youtube -que tiene 85.600 suscriptores- de Mantra FM. En la descripción de su página de Facebook se define como “una radio argentina en donde se desarrollan temáticas que van en dirección hacia colaborar con el cambio en el NIVEL DE CONCIENCIA” (sic).

En Instagram lo compartió Alquimia Magalí, una cuenta con 52,2 mil seguidores que se define como “mindfulness” y comparte contenido antivacunas y entrevistas a Roxana Bruno, médica integrante del grupo “Epidemiólogos Argentinos”, cuyos dichos ya fueron verificados en esta nota de Chequeado.



Esta nota fue producida por la Red Federal contra la Desinformación (RedDES), una red colaborativa federal de medios creada para producir y difundir verificaciones de rumores y contenidos falsos sobre coronavirus que están circulando a través de las redes sociales. Las vías de contacto son: por mail a redfederal@chequeado.com y /Chequeado en todas las redes. Si te llegó información sospechosa por WhatsApp podés enviarla al 11.3679.0690 para su verificación.

Autora: Rosario Marina

Edición 1: JJD

Edición 2: MDS