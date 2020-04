CAPITAL FEDERAL (ADNSUR / CHEQUEADO) - El texto advierte que ese supuesto video, que no se adjunta en ningún momento, no se puede detener una vez que fue abierto. El fiscal Azzolin dijo que no hay reportes sobre tal maniobra. Desde una compañía de telefonía celular indicaron que no se registró “ninguna vulnerabilidad” causada por videos en esa red de mensajería.

Circula en WhatsApp un mensaje que dice: “Cuidado!!!!! Van a subir un vídeo por Whatsapp que nuestra como se está aplanando la curva en Argentina. El archivo se llama ‘Argentina lo está logrando’, no lo abras ni lo veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAN… Ahora también lo dijeron por la tele. (sic)”. Esto es falso.

El mensaje, que también llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado, no está acompañado por ningún video ni archivo de video ni de ningún otro tipo y no hay registro de que puedan hackearse todos los teléfonos, con distintos sistemas operativos, a la vez. Además, no existe ninguna vulnerabilidad sobre celulares reportada por un video en WhatsApp.

Consultado por Chequeado, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin, afirmó que no recibió “reportes ni indicaciones ni alertas sobre maniobras similares” y precisó que, aunque mediante un archivo de video, PDF o de Word, por ejemplo, sí puede ejecutarse un programa oculto dañino, estos programas están preparados para actuar en sistemas operativos específicos, como Android o iOS, no en todos a la vez y, por lo tanto, no podrían atacar a la generalidad de los teléfonos celulares.

“Sí es posible instalar un software espía, que, por ejemplo, monitoree el tráfico del dispositivo o bloquee el contenido del teléfono para pedir después rescate para desbloquearlo. O ser un programa de propaganda u otro que cause daño en general en el teléfono. Por eso siempre se recomienda que cuando uno recibe archivos adjuntos random no los abra. Pero más allá de eso, es extremadamente difícil un hackeo como el que se indica en el mensaje”, sostuvo el fiscal especializado.

“Lo de los 10 segundos no tiene sentido”

Claudio Caracciolo, jefe de ciberseguridad de ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de Telefonica Movistar, dijo a Chequeado que el mensaje “presenta fallas conceptuales de base”, porque “anuncian que ‘van a subir un video por WhatsApp’, como si estuvieran hablando de un drive o un lugar al que uno sube algo y el resto lo descarga”, y que, en cambio, “WhatsApp no funciona así”, sino que en esta aplicación “un usuario debe enviarle a otro”.

Indicó también que “si una aplicación compromete el teléfono de manera automática lo hace al instante” y que, por lo tanto, “lo de los 10 segundos no tiene sentido”.

“Por último y más importante, al día de hoy no existe ninguna vulnerabilidad de WhatsApp reportada que indique que el cliente de mensajería podría comprometerse por un video. El año pasado hubo una vulnerabilidad reportada que permitía que a partir de un gif se podía comprometer el dispositivo, pero fue corregido y no hay reportes nuevos”, dijo Caracciolo.

