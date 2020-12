CAPITAL FEDERAL (RedDES) - Los estudios de la fase III de la vacuna Sputnik V, que incluyeron a personas de esa edad, aún no se terminaron, por lo que no se conocen los resultados, según los ensayos clínicos publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Según el asesor del ministro de salud ruso, Alexey Kuznetsov, “para elevar el límite superior de edad, los desarrolladores de la vacuna están realizando ensayos clínicos adicionales con voluntarios de más de 60 años que están mostrando buenos resultados preliminares”.

La desinformación surge de un sitio de noticias llamado Urgent News y fue compartida por páginas como “Jorge Lanata 2.0”, “Nicolas Wiñazki Seguidores” y “Yo estoy con MACRI”.

DESINFORMACIÓN

Tal como destaca la red de Chequeado, circula en Facebook una nota de una página web de noticias llamada Urgent News con el título: “Vacuna rusa no es apta para mayores de 60 años”. Esto es engañoso. Los estudios de la fase III de la vacuna Sputnik V, que incluyeron a personas de esa edad, aún no se terminaron, por lo que no se conocen los resultados.

La página de Facebook de Urgent News, la web que compartió la desinformación, tiene más de 71 mil seguidores. El contenido engañoso de la web fue replicado por otras páginas como “Jorge Lanata 2.0”, “Jorge Lanata Fans”, “Nicolás Wiñazki Seguidores”, “Jonatan Viale Fans” y “Yo estoy con MACRI”. Según la herramienta CrowdTangle, utilizada para medir el impacto de lo que circula en la red social, todas las publicaciones en Facebook alcanzan las 3,2 mil interacciones.

Además, el contenido de esa publicación llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado. RedDES intentó comunicarse con Urgent News, pero no obtuvo respuesta.

QUÉ FALTA PARA AUTORIZAR LA VACUNA PARA MAYORES DE 60 AÑOS

Alexey Kuznetsov, asesor del ministro de Salud de Rusia, explicó a Chequeado en esta nota que “actualmente, el uso médico de rutina de la vacuna Sputnik V es posible con pacientes de entre 18 y 60 años. Para elevar el límite superior de edad, los desarrolladores de la vacuna están realizando ensayos clínicos adicionales con voluntarios de más de 60 años que están mostrando buenos resultados preliminares. No se determinaron problemas de seguridad del Sputnik V con los voluntarios mayores”.

Y agregó: “El desarrollador de la vacuna está analizando los datos clínicos y está preparando un informe que será utilizado por el Ministerio de Salud para decidir sobre el uso de la vacuna para grupos de población de mayor edad. La decisión podrá tomarse en los últimos 10 días de diciembre”.

Por su parte, el director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped, Omar Sued, explicó: “La aprobación de emergencia que se otorgó en Rusia se dio de acuerdo al estudio de las fases I y II, que eran solo hasta los 60 años. Apenas se terminen de recolectar los datos de la fase III, que son hasta los 111 años, la autorización va a salir sin límites de edad, si es que los datos muestran que la eficacia de la vacuna es buena”.

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA FASE 3

Según los ensayos clínicos publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en las fases I y II la vacuna rusa fue estudiada en personas de entre 18 y 60 años. En la fase III, en tanto, se incluyó a mayores de 60 años.

Según los resultados preliminares de fase III dados a conocer por los desarrolladores de la vacuna a través de comunicados de prensa, la Sputnik V tuvo una eficacia del 91,4%, 21 días después de la aplicación de la primera dosis. Además, precisaron que frente a casos graves los resultados fueron 100% favorables.

Lautaro de Vedia, médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aseguró a Chequeado en esta nota que “no es que la vacuna no está aprobada para mayores de 60: los únicos estudios que se tienen hasta el momento no incluyeron a pacientes mayores de 60, entonces no se puede decir que sea adecuado aplicarla a ese grupo”.

“Se estima que estarán publicados en pocos días y ahí sabremos verdaderamente esa situación. No es que fue demostrado que no sirve, sino que no fue demostrado que sirve”, concluyó el experto.

